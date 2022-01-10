Власти Башкирии заявили, что не будут смягчать антиковидные ограничения из-за низких темпов вакцинации

За новогодние каникулы темпы вакцинации значительно снизились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость коронавирусом в Башкирии идет на спад, но, как отметил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, расслабляться еще слишком рано. Новый омикрон-штамм еще не изучен, и потому может повести себя непредсказуемо.

Пока что ежедневно регистрируется чуть более 200 новых случаев заражения, общее число инфицированных в республике достигло 124046 человек.Большая часть находится на амбулаторном лечении, а госпитализированы только 77 пациентов, причем в ИВЛ никто из них не нуждается. Выписано с выздоровлением уже более 92 процентов заболевших – 114727 человек, а скончались от осложнений вируса 4500 жителей региона.

«ЗАСЛОНЫ ДЛЯ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ»

На новогодних каникулах власти Башкирии приложили все усилия, чтобы темпы вакцинации не снижались во время праздников. По итогу в республике привилось уже 83 процента от подлежащего иммунизации населения. И хотя ранее озвучивалась цифра в 80 процентов, необходимых для достижения коллективного иммунитета в республике, власти пересмотрели свои планы и смягчать антиковидные ограничения пока не собираются. А для достижения планового показателя по вакцинации необходимо привить еще 200 тысяч человек.

- При нынешних темпах вакцинации, если до Нового года у нас расчетный показатель был начало февраля, то сейчас это первые числа июля, - уточнил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Радий Хабиров в свою очередь поручил главам муниципалитетов разработать дорожную карту по достижения плана по вакцинации – в первую очередь, начать серьезную работу с теми городами и районами, которые «тянут назад». Также уже на днях возобновятся проверки антиковидных ограничений в торговых центрах, фитнес-клубах и бассейнах и культурных учреждениях.

–Просьба встряхнуться. Понятно, что на каникулах мы особо на это внимания не давили, но сейчас мы должны опять начинать следить за соблюдением ограничений. Мы должны создать заслоны против невакцинированных людей. Допускаться должны только вакцинированные, - подчеркнул Хабиров.

АНТИКОВИДНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

На оперативном совещании в правительстве выступила и главный санитарный врач республики Анна Казак, которая рассказала, что в Башкирии начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за границы и проигнорировавших антиковидные правила. Напомним, что все прибывающие из неблагополучных по коронавирусу и омикрон-штамму стран обязаны сдать ПЦР-тест и заполнить специальную анкету прямо в аэропорту Уфы. А вот тех, кто забыл или проигнорировал требование, ждет административный штраф.

- По проверке анкет фиксируется низкая активность граждан, и мы составляем протоколы о штрафах. Только за последнюю неделю было составлено 8 протоколов, - уточнила Казак.

ЧТО ОЖИДАЕТ ШКОЛЬНИКОВ

Уже через неделю, 17 января, почти полмиллиона школьников в Башкирии вернутся к занятиям. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов особенно тщательно подготовиться к этому моменту, потому что коронавирус все чаще встречается и у детей.

- Нужно серьезно подготовиться. Необходимо тщательно дезинфицировать школьные помещения, подготовить медицинских инспекторов. Также надо провести собрание с родителями и донести, что если ребенок болеет, надо идти в больницу, а не в школу, чтобы не заражался весь класс, - подчеркнул Хабиров.

Глава региона напомнил, что, несмотря на снижение числа заболевших, расслабляться еще очень рано. Борьба с эпидемией продолжается.