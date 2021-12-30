На сколько за год подорожали оливье, сыр и красная икра. Собираем новогодний стол в Уфе

Собрать новогодний стол нынче выходит весьма затратно Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях Башстат заявил, что траты на покупку продуктов для новогоднего стола за год выросли на 12,6 процентов или на 770 рублей соответственно. Мол, если в прошлом году жители Башкирии тратили на праздничный стол в среднем 5973 рубля, то в этом пришлось выложить уже 6743 кровных. Если честно, ценники, озвученные аналитиками, шокируют. Покажите мне магазин, где килограмм «лососевой икры отечественных производителей» стоит 860 рублей! И это при том, что в прошлом году икра якобы стоила на 255 рублей меньше. Или где у нас можно купить свежие огурцы и помидоры по 54 и 64 рубля за килограмм соответственно? А что это за картошка Шредингера по 32 рубля за кг, которую меньше 50 в магазинах не сыскать?

Мы порылись в своих старых чеках и решили сравнить, на сколько в действительности покупки к новогоднему столу выросли по сравнению с прошлым годом, и какие из деликатесов подорожали больше всего. Вот что из этого получилось.

«ЗОЛОТАЯ» КРАСНАЯ ИКРА

Сразу оговоримся, что считать мы будем по основным ценам, не учитывая скидки. Все-таки скидки – вещь индивидуальная: у кого-то бонусная карта, кто-то попал на распродажу. Все продукты были куплены в популярном гипермаркете, в котором цены не отличаются от средних по городу.

Икры за 860 за килограмм в Уфе мы не нашли, а вот 526 за 95 граммов - пожалуйста Фото: Яна БАЗЕКИНА

Начнем с «тяжелой артиллерии». Точнее, с тех продуктов, которые тяжелее всего бьют по карману. Ранее мы уже писали, как выбрать в Уфе качественную красную икру, и там ценники стартовали от 6100 рублей за килограмм. Килограмм икры мы, конечно, покупать не будем, а вот 95-граммовую банку – можем себе позволить. В прошлом году она стоила 421 рубль, в этом уже 526. Следующими по ценнику идут рыбные деликатесы: их лучше брать на развес, выходит дешевле. В прошлом году килограмм слабосоленой форели стоил 1489 рублей, а к концу 2021 подорожал до 1990 рублей. На нарезку для новогоднего стола вполне хватает 200 граммов: на 100 рублей дороже по сравнению с прошлым годом.

Для закусок необходим сыр и сырокопченая колбаса. Килограмм сыра «Ламбер» в декабре 2020 стоил 868 рублей, а за год «потяжелел» в цене до 947. Таким образом 300 граммов сыра обойдется уже на 24 рубля дороже. Килограммовая палка сырокопченой колбасы в прошлом году вытянула на 736 рублей, а в этом (производитель и марка та же) уже на 800. Упаковку карбоната весом в 250 граммов в декабре 2020 я покупала за 229 рублей, сейчас в чеке ценник уже 294 рубликов.

Сырокопченая колбаса в цене прибавила рублей на 70-100 за год Фото: Яна БАЗЕКИНА

Не забудем и про овощи. Как уже мы говорили, дешевых огурцов и томатов мы не нашли, хотя, будем честными, свежие овощи действительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Килограмм огурцов нам обошелся в 210 рублей, помидоры вытянули на 260, а болгарский перец – на 350. Итого: за овощную корзину в декабре 2021 мы заплатили на 189 рублей меньше чем в прошлом году.

«ИНДЕКС ОЛИВЬЕ» ВЗЛЕТЕЛ

Переходим к салатам. В нашей семье прижился только оливье, для которого нужна докторская колбаса, маринованные огурцы, зеленый горошек, яйца, картофель и морковь, а также майонез. За полкило докторской в этом году пришлось выложить 299 рублей, что на 60 больше по сравнению с прошлым (за год колбаса подорожала на 120 рублей – с 479 до 589, не хило, правда?). На 101 рубль выросли в цене маринованные огурцы (109 рублей в 2020 и 210 – в 2021), а вот зеленый горошек подорожал всего на 6 рублей (со 109 до 11 5 рублей соответственно). Картофель в прошлом году зимой стоил 37 рублей, сейчас – 52 рубля за килограмм, а вот морковь подорожала незначительно – на 6 рублей. На удивление, цена на яйца не изменилась – и в 2020, и в 2021 году десяток яиц обошелся мне в 75 рублей. А вот майонез прибавил в цене со 133 до 175 рублей – на 42 рубля соответственно.

Таким образом «индекс оливье», по нашим расчетам, за год вырос примерно на 170 рублей и составляет в среднем 574 рубля.

Стандартный набор для оливье в 2021 влетает в копеечку Фото: Яна БАЗЕКИНА

А МОЖЕМ ЛИ ПОЗВОЛИТЬ НА НОВЫЙ ГОД УТКУ

Традиционно на горячее на новогодний стол мы готовим запеченную утку с яблоками: на 2-килограмовую тушку килограмм зеленых яблок, натереть солью и специями – и в духовку. В 2021 уточка подорожала на 59 рублей за килограмм и вытянула уже на 736 (кстати, в дискаунтерах та же утка стоит уже 188 за кг). Зеленые яблоки подорожали на 10 рублей и стоят 115 за килограмм. Таким образом горячее на Новый год уже вытянет на 851 рубль (на 69 рублей дороже чем в прошлом году).

Уточка хоть и маленькая, а на 700 с лишним рублей вытягивает Фото: Яна БАЗЕКИНА

Переходим к десертам. Сладкого много есть вредно, но килограмм развесных шоколадных конфет и торт для детей – на новогоднем столе обязательны. Килограмм любимых еще из детства «Мишек в лесу» за год подорожал на 210 рублей (с 560 до 770 рублей соответственно), а торт (мы всегда берем один и тот же одного бренда) – на 23 рубля (с 299 до 322 выросла цена).

Что касается напитков, то литровая упаковка яблочного сока от популярного производителя подорожала на 5 рублей (119 рублей в 2020 и 124 – в 2021), а шампанское – на 30 рублей (290 и 320 соответственно).

Не забудем и о фруктах: килограмм марокканских мандаринов в прошлом декабре стоит 135 рублей, а в этом – уже 147. Груши «Конференц» подорожали за год на 20 рублей и теперь стоят 189 рублей за килограмм, а ананас (продается поштучно) в прошлом году мы купили за 189 рублей, а в этом уже взяли на 240.

Мандаринов на Новый год много не бывает Фото: Яна БАЗЕКИНА

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итого, в 2020 году, для того чтобы накрыть новогодний стол нам пришлось потратить 6022 рубля.в этом году при условии, что мы покупали тот же набор продуктов, в магазине пришлось оставить уже 6897 рублей. Итого: чек на новогодний стол за год вырос на 875 рублей (напомним, что по расчетам аналитиков Башстата – на 770). Больше всего в цене выросла красная икра и рыбные деликатесы, а также мясо и колбасные изделия, а также картофель и шоколадные конфеты. А вот свежие овощи (огурцы, помидоры и болгарский перец) на удивление обошлись дешевле, чем в прошлом году.