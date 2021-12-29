Где в Уфе обустроили ледовые городки на Новый год 2022 - список адресов

Фото: Администрация Уфы

Уже совсем близко Новый год и следующие за ним девять дней отдыха. А это, значит, что в ближайшее время дети рука об руку с освободившимся почти на полторы недели от повседневных забот родителями направятся на туда, где царит атмосфера главного зимнего праздника. Речь, конечно же, идет о ледовых городках.

В этом году уфимская администрация подготовила для жителей башкирской столицы 22 ледовых городка. В многих из них строители соорудили горки для детей разных возрастов, скульптуры сказочных героев и лабиринты. А на некоторых даже организована зона для активного отдыха и проведения спортивных мероприятий – хоккейная коробка. Ну и, само собой, в каждом городке есть высокая наряженная елка.

В многих городках сооружены горки, скульптуры и лабиринты. Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!

При катании с горок следует соблюдать осторожность Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сотрудники столичной мэрии призывают уфимцев при катании с горок в ледовых городках быть максимально осмотрительными и соблюдать правила поведения.

Особо пристальное внимание стоит уделить детям. Перед тем, как отпустить своего ребенка покататься с горки, следует внимательно осмотреть ее на наличие трещин, выбоин, ямок, всего того, что может нанести травму. Также следует разъяснить малышу правила поведения, которые смогут уберечь его от травмы.

АДРЕСА ЛЕДОВЫХ ГОРОДКОВ В УФЕ

– площадь имени Ленина – городская площадка

– площадь имени Салавата Юлаева – городская площадка

– Советская площадь

– набережная реки Белой

– ПКиО «Демский» (улица Островского 21/1)

– площадь ДК «Моторостроитель» ПАО «ОДК – УМПО»

– площадь на перекрестке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина (Микрорайон Инорс)

– деревня Князево (улица Советов)

– деревня Базилевка (улица Беговая)

– село Федоровка (улица Галечная)

– деревня Елкибаево (улица Гусарская)

– микрорайон Максимовка (улица Новомаксимовская)

– площадь на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской (улица Мубарякова, 1)

– парк Южный

– парк «Волна» (микрорайон Затон)

– ДК «Ядкарь» (микрорайон Нижегородка)

– парк культуры и отдыха «Кашкадан» (улица Жукова, 31)

– площадь перед Дворцом спорта (улица Рихарда Зорге, 41)

– площадь перед Нагаевским домом культуры (село Нагаево, улица Советская, 13/1)

– площадь имени Орджоникидзе

– поселок Тимашево (улица Ташкентская, 97)

– площадь перед Уфимской детской филармонией (проспект Октября, 33)