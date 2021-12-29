Где в Уфе обустроили ледовые городки на Новый год 2022 - список адресов

Фото: Администрация Уфы
Уже совсем близко Новый год и следующие за ним девять дней отдыха. А это, значит, что в ближайшее время дети рука об руку с освободившимся почти на полторы недели от повседневных забот родителями направятся на туда, где царит атмосфера главного зимнего праздника. Речь, конечно же, идет о ледовых городках.
В этом году уфимская администрация подготовила для жителей башкирской столицы 22 ледовых городка. В многих из них строители соорудили горки для детей разных возрастов, скульптуры сказочных героев и лабиринты. А на некоторых даже организована зона для активного отдыха и проведения спортивных мероприятий – хоккейная коробка. Ну и, само собой, в каждом городке есть высокая наряженная елка.
В многих городках сооружены горки, скульптуры и лабиринты.
Фото: Захар ЯКОВЛЕВ
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!
При катании с горок следует соблюдать осторожность
Фото: Захар ЯКОВЛЕВ
Сотрудники столичной мэрии призывают уфимцев при катании с горок в ледовых городках быть максимально осмотрительными и соблюдать правила поведения.
Особо пристальное внимание стоит уделить детям. Перед тем, как отпустить своего ребенка покататься с горки, следует внимательно осмотреть ее на наличие трещин, выбоин, ямок, всего того, что может нанести травму. Также следует разъяснить малышу правила поведения, которые смогут уберечь его от травмы.
АДРЕСА ЛЕДОВЫХ ГОРОДКОВ В УФЕ
– площадь имени Ленина – городская площадка
– площадь имени Салавата Юлаева – городская площадка
– Советская площадь
– набережная реки Белой
– ПКиО «Демский» (улица Островского 21/1)
– площадь ДК «Моторостроитель» ПАО «ОДК – УМПО»
– площадь на перекрестке улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина (Микрорайон Инорс)
– деревня Князево (улица Советов)
– деревня Базилевка (улица Беговая)
– село Федоровка (улица Галечная)
– деревня Елкибаево (улица Гусарская)
– микрорайон Максимовка (улица Новомаксимовская)
– площадь на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской (улица Мубарякова, 1)
– парк Южный
– парк «Волна» (микрорайон Затон)
– ДК «Ядкарь» (микрорайон Нижегородка)
– парк культуры и отдыха «Кашкадан» (улица Жукова, 31)
– площадь перед Дворцом спорта (улица Рихарда Зорге, 41)
– площадь перед Нагаевским домом культуры (село Нагаево, улица Советская, 13/1)
– площадь имени Орджоникидзе
– поселок Тимашево (улица Ташкентская, 97)
– площадь перед Уфимской детской филармонией (проспект Октября, 33)