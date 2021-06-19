«Это лучше, чем секс»: директор турагентства из Уфы обрадовалась наводнению в Ялте

Девушка попыталась объяснить свою эмоциональную речь Фото: https://www.instagram.com/masha_albion/

Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева опубликовала в соцсетях видео, в котором радуется наводнению в Крыму.

Напомним, что с конца мая полуостров Крым заливает дождем. С начала июня на курортный район выпало около двух месячных норм осадков. Как оказалось, регион оказался не готов к такому повороту. Властям пришлось эвакуировать местных жителей и туристов из затопленных районов. По последним данным, из-за разгула стихии пострадали 11 человек, как минимум один крымчанин погиб.

Разумеется, что большинство жителей России расстроили подобные новости из Крыма. Большинство, но не всех. Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева опубликовала странное видеопослание, в котором радуется происходящим в Крыму событиям.

- Так просто не бывает. Это лучше, чем Новый год! Лучше, чем День рождения! Лучше, чем секс! Наконец-то у людей будут достойные отели, достойный отдых. Ялту смыло! Все – нет! Не продаем сараи, - эмоционально заявляет Мария.

Также директор радуется тому, что Россия открыла авиасообщение с Турцией и теперь ее агентство может продавать туры в эту страну.

Позже Сухарева попыталась объяснить свои эмоциональные высказывания тем, что радовалась вовсе не потопу в Крыму, а открытию Турции для российских туристов.

- Я радуюсь, что теперь люди смогут отдыхать в комфортных отелях за разумные деньги. Я радуюсь, что не надо получать по 4 отказа в подтверждении отеля в Абхазии для одних и тех же туристов. Я радуюсь, что матери-одиночке не надо доплачивать за санаторий Горный, вместо скромной четверки в Аланье, - объясняет девушка.

Примечательно, что агентство Сухаревой работает на рынке уже 16 лет. Офис компании находится в историческом центре Уфы.

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