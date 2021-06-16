Жить здесь и сейчас: почему жители Башкирии набирают кредиты

На начало мая этого года жители республики набрали кредитов на 588 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях судебные приставы озвучили пугающие цифры: из-за долгов закрыт выезд за границу для 5,1 млн россиян. В данном случае, речь идет только о тех долгах, которые взыскивались через суд и по которым открыто исполнительное производство. Составили в ФССП и рейтинг регионов, где живет больше всего невыездных.

По данным на начало лета, больше всего жителей, которым из-за долгов ограничен выезд за границу, в Краснодарском крае - 381,4 тысячи человек. А вот второе место заняла Башкирия, где права выезда за рубеж лишены 360,5 тысяч человек. Проще говоря, почти 9% населения региона на данный момент не имеют возможности выехать из страны из-за ограничений.

Большинство должников, которым закрыли выезд, являются злостными неплательщиками по алиментам или штрафам. Доля долгов по кредитам в данном случае очень низкая, ведь банки стараются пойти навстречу должникам и лишь в крайних случаях обращаются в суд. Как пояснили в Национальном банке по Башкирии, на начало лета 2021 года доля просроченной задолженности в среднем по потребительским кредитам в республике составила 4%, а в прошлом году – 5,2%. При этом по ипотеке доля просрочки составила всего 0,6%.

Ипотеку жители Башкирии платят исправно - доля просрочки на данный момент всего 0,6% Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ

Однако сумма долгов по кредитам в Башкирии все же не малая – на начало мая этого года жители республики набрали кредитов на 588 млрд рублей. Это так называемый «кредитный портфель».

Мы решили разобраться, сколько же всего должны жители Башкирии банкам и, какие именно кредиты составляют в итоговой цифре большинство – ипотечные или потребительские.

По данным Национального банка по Башкирии, по итогам 2019 года жителям республики выдали кредитов на 363 млрд рублей. Из них ипотека составила 89 млрд рублей, а потребительские кредиты – 274 млрд рублей. По итогам «ковидного» 2020-го года объем кредитов, предоставленных жителям региона, составил 402 млрд рублей. Из этой суммы ипотечные кредиты составили 127 млрд рублей, а потребительские – 275 млрд рублей.

Как отметили в региональном подразделении Банка России, по итогам 2020 года в Башкирии наблюдается рост объемов ипотечного кредитования на 40%.

- Доля выдачи ипотеки в общей структуре выданных кредитов физическим лицам по сравнению с 2019 годом увеличилась с 25% до 30%, - пояснили в пресс-службе регулятора.

В свою очередь, за четыре месяца 2021 года жители Башкирии набрали кредитов на 160 млрд рублей. На 1 мая этого года объем выданных ипотечных кредитов составил 47 млрд рублей, а потребительских кредитов – 113 млрд рублей.

С объемом выданных за последние два с половиной года кредитов разобрались. Теперь попытаемся выяснить, сколько денег жители Башкирии должны были банкам в тот или иной период. Дело в том, что эта сумма постоянно меняется – кто-то закрывает свои кредиты, а кто-то берет второй кредит, чтобы покрыть долг по первому. Стоит отметить, что приведенные ниже цифры – это не просроченная задолженность, а сумма, которую потребители должны по своим кредитам. Специалисты называют это «кредитный портфель».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Национального банка по Башкирии, на 1 января 2020 года жители республики были должны банкам 482 млрд рублей. Из этой суммы ипотека составляла 218 млрд рублей, а потребительские кредиты – 264 млрд рублей.

На 1 января 2021 года кредитный портфель в Башкирии составлял 548 млрд рублей. Ипотека составила 262 млрд рублей из этой суммы, а потребительские кредиты – 286 млрд рублей. А уже на 1 мая 2021 года жители республики должны банкам 588 млрд рублей – 283 млрд по ипотечным кредитам и 305 млрд рублей по потребительским.

К слову, в Башкирии вырос срок кредитования по ипотеке. Если в 2019 году средневзвешенный срок ипотеки составлял 17 лет, то в 2021-м уже почти 19 лет.

В общей статистике автокредитование входит в статистику по потребительским кредитам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОЧЕМУ НАБИРАЮТ КРЕДИТЫ

Чтобы понять, почему жители Башкирии так много должны банкам, стоит разобраться в причинах, по которым люди вообще берут кредиты. Например, психолог Алиса Курамшина считает, что наши люди не очень верят в светлое будущее. И поэтому набирают кредиты как «не в себя».

- Есть у буддистов очень хорошая метафора об обезьянке и слоне, которые живут в нашей голове. Обезьянка – это суетное существо, которое ищет сиюминутного удовольствия. Слон – это другая часть ума, размеренная и дальновидная. Все части важны и хороши, но только тогда, когда находятся в балансе.

Люди, которые, можно сказать, живут в кредит, потворствуют своей «обезьянке», то есть своему желанию жить хорошо прямо сейчас, невзирая на будущее. Стоит заметить, что чем менее предсказуемо будущее, тем больше в обществе людей с активной «обезьянкой». Так что закредитованность — это достаточно серьёзный симптом, ведь получается, что люди не верят в светлое будущее, не стремятся его обеспечить, - пояснила в беседе с «КП-Уфа» Алиса Курамшина.

По словам психолога, у людей также есть сложности с математикой, с прогнозированием, с оценкой реальных своих возможностей. Им кажется, что как-нибудь все само в будущем образуется.

- То есть это ещё и развитое мистическое мышление, вера в чудо. Наверно, свою роль здесь сыграло снижение качества образования, общего культурного уровня, - отмечает Алиса Курамшина.

Основываясь на наблюдениях, психолог делает вывод, что значительная часть жителей Башкирии вроде бы воплощает в жизнь известный психологический принцип «здесь и сейчас», но значительно его искажает.

- Безусловно, стоит жить настоящим, но при этом извлекая уроки из прошлого и обеспечивая хорошее будущее. Иначе каждый день будет хуже прежнего, - говорит психолог.

На 1 мая 2021 года жители Башкирии набрали потребительских кредитов на 113 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕЩЕ ОДНО МНЕНИЕ

Альтернативную точку зрения на проблему закредитованности высказывает практикующий психотерапевт Елена Садыкова.

- Деньги часто играют роль так называемого переходного объекта - такие объекты в раннем детстве заменяют младенцу маму, когда он учится быть хоть сколько-то отдельным от нее.

Деньги - это приятно. Почти настолько, насколько хорошо сливаться с материнской грудью. С помощью денег можно быстро получить нечто, сопоставимое с ощущением любви и принятия. Поэтому мы так легко регрессируем, когда дело касается денег. Словно офисы микрозаймов не кредит нам предлагают, а состояние потерянного рая. Возьми - и тебе станет хорошо. А дальше - будь что будет, мама, наверное, разберется, - говорит Елена Садыкова.