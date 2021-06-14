Врачи рассказали, какая постковидная реабилитация предлагается жителям Башкирии

По словам врачей, восстановление после ковида может занять несколько месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне резко ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве и Санкт-Петербурге, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Башкирии остается относительно стабильной. За минувшие сутки в республике зарегистрирован 91 новый случай инфицирования ковидом, а общее число зараженных достигло уже 39469 человек. Большая часть из них переносит заболевание в легкой форме и проходит лечение амбулаторно, еще 185 находятся в стационарах. Число умерших от коронавируса составляет 540 человек, выздоровевших - 37 353 человек, из которых 4 – за последние сутки.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

На днях в пресс-центре «КП-Уфа» состоялся круглый стол, посвященный диспансеризации в Башкирии, где приняли участие министр здравоохранения республики Максим Забелин, главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева, главный внештатный специалист Минздрава Башкирии по медицинской профилактике и другие ведущие специалисты республики. Одним из важных вопросов, который обсуждался на круглом столе, стал вопрос постковидной реабилитации.

Постковидная реабилитация в Башкирии включает в себя консультацию пульмонолога, терапевта, невролога, физиотерапевта, а при необходимости (в зависимости от тяжести поражения центральной нервной системы) – и психолога и психотерапевта. Для восстановления после перенесенного коронавируса пациенту назначается физиотерапевтическое лечение (электрофорез, ультразвук, СМТ и др.), соляная шахта, плавание в бассейне, и самое главное – курс ЛФК (лечебной физкультуры). Длительность курса постковидной реабилитации зависит от состояния пациента, при этом после стационара восстановительные занятия необходимо продолжать и дома.

«СТРАШЕН НЕ «ГРИБОК-УБИЙЦА», А ТРОМБЫ И ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ»

Рассказали врачи и о вероятности появления «грибка-убийцы» - «черной плесени», которая сейчас бушует в Индии. По словам главного врача Республиканского кардиологического центра Ирины Николаевой, в Индии грибок распространен из-за высокой влажности, поэтому является зоонозом, а вот для России мукормикоз совсем не характерен. При этом грибок опасен только для пациентов с сильно ослабленным иммунитетом – с сахарным диабетом, после химиотерапии или трансплантации органа, для остальных же он не страшен, к тому же, не передается от человека к человеку.

- Это не самое страшное. Примерно 90 процентов пациентов, перенесших ковид, имеют те или иные осложнения: артериальная гипертония, нарушения сердечного ритма, тромбоэмболия. Поэтому в течении полугода пациент, перенесший ковид, наблюдается у участкового терапевта, который может назначить ему достаточно длительный курс приема антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь – Ред.). Уже имеется крупная доказательная база, что новая коронавирусная инфекция, в первую очередь, вызывает изменения в крови: происходит гиперкоагуляция, изменяется эндотелий сосудов, могут появиться крупные тромбы. Поэтому вместо того, чтобы бояться единичных случаев грибковых инфекций, нужно контролировать состояние сосудов, уровень артериального давления. Особенно это актуально для пациентов, которые перенесли коронавирус, - подчеркнула Ирина Николаева.

Врачи подчеркивают: все пациенты, перенесшие пневмонию и коронавирус, должны встать на диспансерное наблюдение у своего участкового врача, где в течение полугода у них будут оценивать работу систему кровообращения, сердечно-сосудистой и легочной системы.