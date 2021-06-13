Парад на воде, праздничный концерт и салют: как в Уфе отметили день города и День России

Праздничная программа завершилась ярким фейерверком. Фото: мэрия Уфы

12 июня жители Уфы отпраздновали День России и День города. Для жителей и гостей башкирской столицы во всех районах организовали концерты и торжественные мероприятия. Сначала глава Башкирии Радий Хабиров, мэр Уфы Сергей Греков, спикер Госсобрания-КурултаяЮ премьер-министр Андрей Назаров и вице-премьер Умарпаша Ханалиев возложили цветы к памятникам Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу и к Монументу дружбы. На этом официальная часть праздника завершилась и продолжилась уже в виде концертов на нескольких площадках.

Глава республики Радий Хабиров поздравил всех жителей Башкирии с Днем России, а жителей Уфы еще и с Днем города.

- С Днем России! Здоровья всем! И уверенного будущего! – написал руководитель региона у себя в социальных сетях.

Глава Башкирии Радий Хабиров провел официальные мероприятия еще утром. Фото: пресс-служба главы Башкирии

КОНЦЕРТЫ И ПАРАД НА ВОДЕ

На площади имени Ленина на Горсовете прошли сначала мероприятия для детей, а затем на сцену вышли певцы и танцоры коллективов из ГДК, Уфимской детской филармонии, ДК «Моторостроитель», Театра юного зрителя. Праздничную программу представил ансамбль песни и танца «Мирас». Закрывала концерт группа «Премьер».

В перерыве между выступлениями артистов мэр Уфы Сергей Греков торжественно вручил первые 10 удостоверений «детям войны». Среди тех, кто первыми в башкирской столице получили «корочки» - заслуженные деятели литературы и искусства, ветераны труда, медицинские работники, учителя и деятели науки.

- Сегодня впервые, на этой сцене, мы вручаем удостоверения «Дети войны», а также медали «За трудовую доблесть». Дорогие уфимцы, я желаю, чтобы наш город был уютным, красивым, чистым и все жители – счастливыми, – обратился к горожанам после церемонии мэр Уфы Сергей Греков.

Кроме того, концерты с участием различных местных музыкантов прошли в Демском районе Уфы и в затонском сквере «Волна». Частью праздничных мероприятий стал первый в башкирской столице парад водных судов, который сопровождался еще и авиашоу с участием малой авиации.

На парад водного транспорта пришли посмотреть тысячи горожан и гостей Уфы

Всего по акватории реки Белая прошли 85 водных судов, среди которых были теплоходы, пароходы, катера, гидроциклы, байдарки и лодки, каяки, каноэ и рафты. Сначала прошли весельные лодки, а за ними – моторные. Замыкал колонну пожарный теплоход КС-104. За парадом на воде наблюдали тысячи уфимцев с различных площадок.

В дополнение к этому в небе над рекой устроили авиашоу вертолеты из вертолетного центра «ХелиПорт-Уфа» и самолеты малой авиации с аэродрома «Первушино». Пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа и устроили дымовые эффекты.

ПОДАРОК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Власти Башкирии неоднократно обещали завершить ремонт дороги на улицах 8 марта и Комсомольская именно ко Дню города. И вот, наконец по самым оживленным участкам этих улиц вновь поехали автомобилисты. Для движения доступен проезд по 8 марта от перекрестка с Мингажева и до перекрестка с Айской. В свою очередь, на Комсомольской открыли движение от бульвара Хадии Давлетшиной и до улицы Города Галле.

Как отметили в городской администрации, на данный момент дорожники еще наносят разметку и обустраивают пешеходные зоны.

Основной площадкой праздника стала площадь Ленина на Горсовете. Фото: мэрия Уфы

Напомним, масштабный ремонт на улицах 8 марта и Комсомольской начался еще два года назад – осенью 2019 года. За это время оба объекта успели окрестить очередным долгостроем. Особенно недовольны уфимцы были затянувшимся ремонтом на улице Комсомольской.

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕШАЛ

С самого утра 12 июня погода в Уфе начала портится. Сначала в башкирской столице резко похолодало, а к вечеру и вовсе пошел дождь. Однако гости и жители Уфы все равно пришли на традиционный салют. Залпы в честь Дня России и Дня города прогремели в 23:00 сразу на двух площадках – на площади Ленина и перед ДК «Машиностроитель». За фейерверком наблюдали тысячи горожан – на площади перед Горсоветом яблоку негде было упасть. По завершении салюта всех желающих в разные районы развезли специально подготовленные автобусы.