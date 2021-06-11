Нефтяники – детям: в Башкирии после масштабной реконструкции открылся детский лагерь «Орленок»

В этом году обновленный лагерь примет три смены

С началом летних каникул после масштабной реконструкции свои двери вновь распахнул детский оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный в Илишевском районе Башкирии. За прошедший год здесь облагородили территорию, возвели новый жилой корпус и установили спортплощадку с безопасным покрытием. В этом году лагерь примет три смены, каждая из которых, без сомнения, навсегда запомнится его главным героям – мальчишкам и девчонкам со всех уголков республики. О том, как всего за год преобразилась эта маленькая «страна детства», в материале «Комсомолки».

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Всего год назад детский оздоровительный лагерь «Орленок» был закрыт из-за целого ряда предписаний от надзорных органов – детям было попросту небезопасно находиться в жилых корпусах. Однако, благодаря благотворительной помощи «Башнефти» (входит «Роснефть») удалось в кратчайшие сроки решить эти проблемы. При поддержке нефтяников здесь еще и построили совершенно новое, отвечающее всем требованиям безопасности здание.

- Раньше «Орленок» был палаточным лагерем. Только недавно здесь построили небольшие, так называемые «финские домики». Один домик на один отряд, - вспоминает директор лагеря Рамзил Рахматуллин. – Чуть позже построили клуб, летнюю эстраду, душевые. Но, эти старые здания не отвечали требованиям противопожарной безопасности и в 2019 году нам пришлось закрыться – очень много предписаний было. Чтобы дальше принимать детей нужен был либо капитальный ремонт существующих построек, либо строительство нового корпуса. Власти приняли решение в пользу нового здания.

В беседе с «Комсомолкой» Рамзил Рахматуллин поделился еще одной радостной новостью – совсем скоро на территории лагеря появятся современная лыже-роллерная трасса, несколько новых спортплощадок и физкультурно-оздоровительный комплекс. Следующий этап преображения «Орленка» начнется уже этой осенью.

В новом доме для «орлят» теперь есть все условия не только для комфортного проживания, но и для веселых игр

- Как построили новый корпус, вместимость лагеря у нас увеличилась до 264 человек. И это только дети, а еще здесь могут разместиться до 50 сотрудников лагеря. На сегодняшний день у нас в первой смене всего 168 детей – мы соблюдаем санитарно-эпидемиологические нормы, по которым можем принять только 70% от общего количества мест, - поясняет директор лагеря.

О популярности илишевского «Орленка» говорит тот факт, что путевки в лагерь разлетелись моментально. Все места на вторую и третью смену уже забронировали, причем дети сюда приедут из разных районов Башкирии и даже из других регионов. Например, вожатые ждут гостей из Казани, Санкт-Петербурга и республики Тыва.

НОВЫЙ ДОМ

Как отметил директор «Орленка», особым поводом для гордости стал новый жилой корпус. Современное здание со всей необходимой для отдыха и обучения начинкой построили в кратчайшие сроки, при поддержке компании «Башнефть». В новом доме для «орлят» теперь есть все условия не только для комфортного проживания, но и для веселых игр и, конечно, всестороннего развития. Каждая смена лагеря в этом году – тематическая.

- Первая смена «Аманат» - туристическо-краеведческая. Упор мы делаем на туризм и изучение родного края. На территории построили юрты, оснастили музей, постоянно организуем тематические игры и флешмобы. На днях приглашали реконструкторов из Бирска. Они показали ребятам реконструкцию событий 16 века, - говорит Рамзил Рахматуллин.

Прогулялись мы и по самому новому корпусу, где ребята живут и занимаются в тематических кружках. В оснащенном для занятий зале есть все необходимое для получения новых знаний.

- У нас будет тематическая смена «Взлетай», где ребята будут углубленно изучать точные науки. Мастер-классы ребятам будут давать профессора из университетов. Нынешняя смена, «Аманат», она все-таки туристическая и основные занятия у нас проходят на свежем воздухе, - подчеркивает Рамзил Рахматуллин.

Удалось нам поговорить и с главными героями лагеря. Ребята из отряда «Туристы» пообещали, что, если выдастся такая возможность, они снова приедут в «Орленок». Уж очень им здесь понравилось.

- Больше всего игры спортивные нравятся, волейбол особенно. Наша команда почти всегда побеждает, - улыбается один из мальчишек.

УЮТ И КОМФОРТ

Высоко оценили преображение лагеря и вожатые. Ангелина Швейкина приехала сюда впервые и сразу же прониклась атмосферой этого вдохновляющего места.

В лагере дети не только учатся, но и проводят веселые флеш-мобы

- В детстве мне не довелось побывать в лагере, это моя первая поездка. Когда приехала сюда, честно говоря, ожидала худшего. Нам ведь не говорили, что здесь такие перемены произошли, мы представляли лагерь по старым фотографиям, - говорит вожатая. – А когда прибыли сюда, были в полном шоке – потрясающее новое здание, где очень уютно и комфортно. А еще здесь появился крытый бассейн! Многие дети и даже вожатые приехали в «Орленок» именно из-за него.

Как рассказывает Ангелина, в нынешней смене ребята «учатся, играя» - вожатые каждый день готовят им что-нибудь новое и интересное.

- Дети заняты у нас весь день, у них очень насыщенная программа. Для них мы проводим викторины, квесты, в том числе, по истории родного края. Все это комфортно делать в новых условиях. Здесь у нас игровые комнаты, новая спортплощадка, летняя сцена. Чаще всего, конечно, мы проводим время на свежем воздухе – это полезно для детей, - отмечает Ангелина.

Директор «Орленка» Рамзил Рахматуллин, завершая для нас экскурсию по лагерю, в свою очередь, поблагодарил всех причастных к преображению этого места.

- Мы очень благодарны за поддержку Фонду социальных целевых программ, а именно компании «Башнефть». Благодаря их помощи мы вовремя завершили строительство спального корпуса и благоустроили прилегающую территорию, - с нескрываемой радостью говорит директор лагеря.