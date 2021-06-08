В Минздраве заявили, что жители Башкирии стали реже умирать от онкологии

Скоро в республике появится новый скрининг для выявления рака легкого

Накануне в правительстве Башкирии прошло заседание президиума, на котором чиновники обсудили проблему заболеваемости раком в республике и эффективные меры его профилактики. Премьер-министр Андрей Назаров напомнил всем присутствующим, что 2021 год объявлен в Башкирии годом здоровья и долголетия. К сожалению, онкологические болезни до сих пор остаются в лидерах среди причин смертности заболевания, поэтому борьба и профилактика с ними – одна из основных задач, стоящих перед Минздравом.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

В свою очередь, в региональном ведомстве здравоохранения заявили, что ситуация с онкозаболеваниями меняется в лучшую сторону. Максим Забелин отчитался, что смертность населения от злокачественных новообразований в республике снижается с каждым годом. Например, в 2020 году от рака скончались 6973 жителей Башкирии, что на 3,2 процента меньше по сравнению с 2019. Если же оценивать статистику смертности за 5 месяцев 2021 года, то по сравнению с тем же периодом 2020, в республике смертность от онкологии снизилась на 19,9 процентов и составила 2555 человек.

По словам Забелина, самыми распространенными видами злокачественных опухолей в Башкирии по-прежнему являются рак легких, молочной и предстательной железы, кишечника и желудка.

Залогом успешного лечения онкологических заболеваний, когда возможно не только продлить жизнь пациента, но и добиться полного выздоровления, является выявление болезни на ранней стадии. Также очень важна профилактика, поэтому в Минздраве выделяют три этапа наиболее эффективных профилактических мероприятий.

Предупредить легче, чем потом лечить. Именно такой принцип заложен в основу первичной профилактики, которая пропагандирует здоровый образ жизни. Сигареты, алкоголь, неправильное питание, редкие занятия спортом – все это удваивает риск возникновения рака, поэтому возвращение к здоровому образу жизни – первый и очень важный шаг профилактики онкозаболеваний.

Вторичная профилактика включает в себя своевременную диагностику ранних стадий рака, а также его предвестников. Главное коварство рака в том, что сохранить и продлить жизнь пациента можно лишь в том случае, если болезнь обнаружена на ранней стадии. Сейчас в Башкирии действуют несколько скрининговых программ: маммография, жидкостная цитология шейки матки, анализ на скрытую кровь для выявления рака кишечника, скрининг на выявление рака легкого и т.д. Своевременное лечение предопухолевых заболеваний (включая доброкачественные опухоли, склонные перерождаться в рак) также входит во вторичную профилактику.

- В рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется внедрение в республике скрининга рака легкого методом низкодозной компьютерной томографии, - добавил Максим Забелин.

Третичная же профилактика касается непосредственно самих онкобольных, которые прошли лечение, и направлена против возникновения рецидивов болезни.

«ВАЖНО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ К ПАЦИЕНТУ»

Максим Забелин в очередной раз подчеркнул, что важную роль в раннем выявлении онкозаболеваний играют именно медработники первичного звена.

– При диагностике ранних форм заболевания большое значение имеет онкологическая настороженность. В первую очередь именно врачи поликлиник, ФАПов, центров здоровья должны быть внимательными к пациентам и не пропустить симптомы, указывающие на онкологическую патологию, - подчеркнул глава Минздрава республики.

Так, благодаря онкологическим скринингам, в 2019 году в Башкирии удалось выявить 584 случая предраковых состояний и своевременно их пролечить, прежде чем процесс перетек бы в злокачественный. В 2020 году было выявлено 111 случаев подозрения на рак.

Также в ведомстве здравоохранения отчитались, что в республике действует 10 центров амбулаторной онкологической помощи, чтобы пациенты могли лечиться амбулаторно или в дневном стационаре. Во второй половине 2021 года планируется открытие еще 3 таких центров в Бирске, Сибае и Дуванском районе.