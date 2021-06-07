Сабантуи, миллиарды с ПМЭФ и капремонт в домах: о чем Хабиров говорил на планерке правительства

Почти всю неделю в Башкирии отсутствовали глава республики, руководитель его администрации и премьер-министр

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное оперативное совещание в региональном правительстве. На этот раз особое внимание на заседании было уделено итогам работы башкирской делегации на прошедшем на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме. По итогам многочисленных переговоров с потенциальными инвесторами власти республики договорились о крупных вложениях в экономику Башкирии.

- Это заслуга слаженной работы правительств республики, спасибо большое, Андрей Геннадьевич (Назаров – премьер-министр – Ред.), проектного офиса, который он ведет. Такие действия привели к очень дорогому для нас результату. И я верю, что этот результат послужит увеличению еще больше нашей инвестиционной привлекательности. Что выразится в дополнительных миллиардах, десятках и сотнях миллиардов инвестиций в нашу республику, - подчеркнул Хабиров.

ИТОГИ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ

Всего за четыре дня форума башкирская делегация заключила 25 инвестиционных соглашений на общую сумму 122 млрд рублей. Благодаря этим проектам в республике должны появиться более двух тысяч новых рабочих мест.

С докладом об итогах работы делегации республики на ПМЭФ-2021 на оперативном совещании выступил первый вице-премьер регионального правительства Рустам Муратов. Он отдельно отметил попадание Башкирии в пятерку регионов России с наилучшим инвестиционным климатом по итогам 2020 года. Соответствующий рейтинг ежегодно публикует Агентство стратегических инициатив.

- После объявления рейтинга мы заметили дополнительный интерес к республике. Сразу же появился интерес транснациональных компаний. По линии сельского хозяйства компании «Пепси» и «Марс» и крупнейшие мировые логистические компании сразу же пришли на наш стенд, познакомились и рассматривают наш регион как один из потенциальных, для размещения своего производства, - заявил Рустам Муратов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ХОРОШАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

После обсуждения успехов на ПМЭФ-2021 башкирские чиновники вернулись к обсуждению текущих, повседневных вопросов. Так, например, на оперативном совещании обсудили возобновившийся после зимнего перерыва ремонт подъездов и благоустройство дворов в городах и селах Башкирии.

После доклада и.о. министра ЖКХ республики о ходе капитального ремонта в многоэтажках, Радий Хабиров заявил, что подрядчикам, которые плохо выполняют свои обязательства, платить за работу не следует.

- А там, если где люди не поняли, я буду привлекать правоохранительные органы, чтобы порядок в этой связи был наведён, - подытожил руководитель региона.

Не обделил Хабиров вниманием и «проблему» новой набережной реки Белая в Уфе. Глава Башкирии подчеркнул, что объект для отдыха жителей является хорошим, «просто сами пока этого не осознаем».

- Безусловно, мы, наверное, до конца еще не понимаем, что получили в результате долгой, кропотливой, тяжелой, где-то неблагодарной работы. В том числе, и в рамках критики жителей. Мы получили хороший объект для отдыха наших жителей – просто сами пока этого не осознаем. Надо вдохнуть туда жизнь, – заявил глава республики.

Напомним, жители и гости башкирской столицы неоднократно отмечали, что этому городскому пространству не хватает «начинки». В свою очередь, на прошедшем совещании в правительстве Хабиров пообещал, что через два года на набережной Белой «свободного квадрата не останется».

В завершении совещания власти Башкирии подвели промежуточные итоги празднования Сабантуев. В минувшие выходные праздники окончания весенних полевых работ прошли в 23 районах республики. Прошли без эксцессов и с соблюдением «сухого закона». Как известно, в дни проведения национальных праздников в районах проведения запрещена продажа алкоголя.