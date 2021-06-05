В Башкирии на клумбах возле администрации выросла конопля

Пока неизвестно, это чья-то шутка или ошибка – комментарий от администрации получить пока не удалось

В селе Зилаир Зилаирского района Башкирии накануне произошел курьезный случай. Напротив администрации вместо обещанных деревьев на клумбах выросла самая настоящая конопля. Местные жители сняли растения на видео и поделились роликом в соцсетях.

- Вот у нас дорогая главная. Одним словом, центр. А вот это у нас горшок для выращивания трехметрового дерева. Подходим… растет дерево (смеется, показывая коноплю – Ред.), - рассказывает автор видео.

Местный блогер пошутил, что, если найдешь нефть у себя в огороде, то она государственная, а конопля – это уже твоя. К райцентру съехались мужчины, каждый снимал на видео кусты и смеялся. Ролик облетел уже весь интернет.

Пока неизвестно, это чья-то шутка или ошибка – комментарий от администрации получить пока не удалось. А в пресс-службе МВД данный случай подтвердили.

В дежурной части «КП-Уфа» сообщили, что на место уже выехали полицейские, начато разбирательство.