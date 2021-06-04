Часть скоростной трассы Казань-Екатеринбург пройдет по территории Башкирии

Магистраль М-12 пройдет через северо-западные районы Башкирии

Накануне на полях Петербургского международного экономического форума власти Башкирии договорились о строительстве на территории республики части скоростной трассы, которая соединит Казань и Екатеринбург. Соглашение о «вхождении» региона в этот федеральный проект подписали Радий Хабиров и руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Напомним, впервые о необходимости продлить скоростную магистраль М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга заявил Президент России Владимир Путин. Ответственность за реализацию проекта взяла на себя госкомпания «Автодор». По распоряжению главы государства, участок трассы между Казанью и Екатеринбургом должны построить за три года. Ориентировочная дата сдачи трассы – конец 2024 года.

На встрече с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко Радий Хабиров подчеркнул, что предложенный вариант прохождения трассы М-12 через Башкирию поддержали в министерстве транспорта России.

Соглашение подписали Радий Хабиров и руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко

- Реализация проекта позволит значительно сократить время в пути, снизить транспортные издержки, повысить качество перевозок, расширить и улучшить внешнеторговые связи. При этом республика готова оказать всю необходимую поддержку по отводу земель и подготовке необходимой документации для строительства новой дороги, - заявил глава Башкирии.

Что касается маршрута «башкирского» участка трассы Москва-Казань-Екатеринбург, то дорога должна пройти от границы Башкирии с Татарстаном до Дюртюлей, затем до Янаула, а оттуда на Верхние Татышлы и далее в Свердловскую область. Об этом еще в конце апреля этого года заявлял и.о. министра транспорта республики Виктор Жульков. Тогда он подчеркнул, что окончательное решение по маршруту пока не принято.

Предполагается, что протяженность этого участка магистрали составит 200 километров.