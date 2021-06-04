Главная офисная красавица по версии читателей «КП-Уфа»: «Когда девушка счастлива, она сияет и делает счастливым всех окружающих»

Гузель Вильданова, HR-менеджер в ООО «Центр развития Бизнеса», не только одержала победу в голосовании на нашем сайте, но и прошла в полуфинал конкурса «Мисс Офис», где будет представлять Уфу. За нее проголосовало 4442 человека, и мы решили узнать у девушки, чем ее привлекают конкурсы красоты и как ей удалось одержать победу.

Гузель, как вы узнали о конкурсе и почему решили в нем участвовать? Первый ли это ваш опыт?

Я узнала о конкурсе «Мисс Офис» от своего директора агентства, Луизы Закирьяновой, ее рассказ меня очень вдохновил, так как я тоже являюсь офисным работником и подхожу под параметры конкурса, вот и решила попробовать свои силы. Опыт участия в конкурсах красоты у меня есть, так как в этом году я приняла участие в региональном конкурсе «Мисс Республика 2020-2021» и получила титул «1-ая вице-Мисс Республика 2021».

Что вам больше всего запомнилось в конкурсе?

Конкурс оставил только приятные воспоминания. Я познакомилась с очень разносторонними и интересными девушками, наши тренировки перед кастингом всегда проходили весело и активно. Полуфинал конкурса прошёл на высоком уровне, каждая девушка ушла с большим количеством подарков от организаторов и эмоциями.

Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что набрали наибольшее количество голосов на нашем сайте?

Когда я узнала что у меня самое большое количество голосов, я испытала радость и вкус победы, я поняла, как много людей меня поддерживают, что, несомненно, приятно!

Когда шло голосование в интернете, вы просили голосовать за вас ваших знакомых и коллег? Или вы победили просто потому, что понравились публике?

Во время голосования я подключила всех родных, друзей, коллег и знакомых, которые голосовали за меня каждый день. Несмотря на большую поддержку близких, читатели газеты «Комсомольская правда» проявили свою активность, ведь голосов было больше четырёх тысяч. И я благодарена каждому за эту победу!

С каким творческим конкурсом вы пришли на кастинг, чем планировали покорить членов жюри?

На кастинг конкурса я подготовила башкирский народный танец «Бурзяночка», заранее подготовила музыку, костюм и каждый день репетировала.

Ваши коллеги знали, что вы идете на конкурс, поддерживали?

Мои коллеги с первых дней знали о моем участии на конкурсе «Мисс Офис», они оказали большую поддержку во время подготовки к кастингу и в период голосования.

А как отреагировали на работе, узнав, что вы выиграли не только на сайте «Комсомольской правды», но и прошли в полуфинал Международного конкурса «Мисс Офис»?

После того, как я сообщила коллегам о победе на голосовании и о выходе в полуфинал, я получила много поздравлений и слова поддержки на следующих этапах конкурса.

И напоследок, какие качества делают девушку красивой?

Это очень хороший вопрос, спасибо за него. Красоту каждый человек воспринимает по своему, для меня это не только внешние данные, но и энергия, которая идёт изнутри. Когда девушка счастлива, она сияет и делает счастливым всех окружающих!

Воспользовавшись моментом, я хотела бы поблагодарить организаторов Международного конкурса красоты «Мисс Офис» за масштабное мероприятие, всех родных, друзей, коллег и знакомых за поддержку. Я очень рада быть частью этого конкурса и с большим нетерпением жду этап интернет-голосование за выход в финал в Москве.