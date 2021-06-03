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Общество3 июня 2021 15:52

В Уфе для строительства газового пункта укрепляют берег озера Танагуш

В дальнейшем строители планируют озеленить ландшафт вокруг озера
Алексей БЕЗГОДОВ
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Так сейчас выглядит берег озера Танагуш в Демском районе Уфы

Так сейчас выглядит берег озера Танагуш в Демском районе Уфы

На днях в социальных сетях появился видеоролик, снятый на берегу озера Танагуш в Демском районе Уфы. Его автор утверждает, что берег намеренно превратили в свалку строительных материалов, а виновата в этом компания-застройщик, возводящая рядом новый микрорайон «Яркий». Как известно, строительство жилого микрорайона и благоустройство прилегающей территории ведет ГК «Третий Трест». Чтобы разобраться в ситуации, «Комсомолка» обратилась к руководству компании с просьбой разъяснить, что же происходит в зеленой зоне рядом с жилым массивом.

Прежде чем наносить грунт, берег озера укрепили бетонными конструкциями

Прежде чем наносить грунт, берег озера укрепили бетонными конструкциями

На кадрах из видеоролика видно, что у кромки воды озера Танагуш сложены гравий и бетонные плиты. Как оказалось, это вовсе не несанкционированная свалка строительного мусора, а заготовка для насыпи. В ГК «Третий Трест» пояснили, что на сегодняшний день застройщик ведет работы по укреплению берега. Дело в том, что в ближайшее время именно на этом участке начнется строительство газорегуляторного пункта типа «ПГБ-2». Поскольку располагаться он будет, согласно проектной документации, на насыпи, то прежде чем его возводить, нужно сначала укрепить береговую линию. Появление этого инфраструктурного объекта значительно облегчит жизнь жителей микрорайона «Яркий».

УКРЕПЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как рассказали «Комсомолке» в ГК «Третий Трест», укрепление берега озера Танагуш около строящегося микрорайона «Яркий» необходимо, в том числе, для создания безопасных природных условий для последующего строительства и благоустройства территории.

Скоро начнется озеленение прибрежной территории озера

Скоро начнется озеленение прибрежной территории озера

Чтобы обеспечить устойчивость насыпи перед такими природными явлениями как весеннее половодье, ледоход, размытие и сползание грунта, строители недавно начали «берегоукрепительные мероприятия». Что конкретно было сделано? Во-первых, в основание насыпи рабочие уложили бетонные конструкции, которые автор видеоролика почему-то принял за строительный мусор. Во-вторых, береговую линию в несколько слоев «укрыли» грунтом. К слову, не включая в насыпь никаких отходов строительства или арматуры.

На сегодняшний день укрепление берега и создание грунтовой насыпи на берегу озера практически завершено. Все работы были выполнены в соответствии с требованиями норм и правил, применяемыми при строительстве берегозащитных сооружений – основание насыпи находится в воде. К слову, эти правила действуют как для укрепления берега на реках и озерах, так и для морских береговых линий.

От озера к новому микрорайону идет прямая дорога

От озера к новому микрорайону идет прямая дорога

В ближайшее время ГК «Третий Трест» начнет рекультивацию ландшафта и укрепит откосы черноземом. Затем там же посеют семена многолетних растений. Чтобы берег озера Танагуш радовал глаз уфимцев и гостей башкирской столицы.

- Все работы по устройству насыпи выполняются в соответствии с утвержденной проектной документацией. Ущерба экологической обстановке озера Танагуш и окружающей территории в микрорайоне «Яркий» не выявлено, химические и другие виды загрязнений отсутствуют, - подчеркнули в руководстве ГК «Третий Трест».

Новый газовый пункт, который построят около озера, облегчит жизнь жителям «Яркого»

Новый газовый пункт, который построят около озера, облегчит жизнь жителям «Яркого»

СПРАВКА КП

Озеро Большой Танагуш расположено в Демском районе Уфы. Водоем, представляющий собой старицу реки Дема, находится в окружении лесного массива. К берегу озера проложена прямая дорога от микрорайона «Яркий». По задумке застройщика, после благоустройства территории озера оно превратится в прогулочную зону для горожан.

В ближайшее время именно на этом участке начнется строительство газорегуляторного пункта типа «ПГБ-2»

В ближайшее время именно на этом участке начнется строительство газорегуляторного пункта типа «ПГБ-2»

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