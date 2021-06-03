В Уфе для строительства газового пункта укрепляют берег озера Танагуш

Так сейчас выглядит берег озера Танагуш в Демском районе Уфы

На днях в социальных сетях появился видеоролик, снятый на берегу озера Танагуш в Демском районе Уфы. Его автор утверждает, что берег намеренно превратили в свалку строительных материалов, а виновата в этом компания-застройщик, возводящая рядом новый микрорайон «Яркий». Как известно, строительство жилого микрорайона и благоустройство прилегающей территории ведет ГК «Третий Трест». Чтобы разобраться в ситуации, «Комсомолка» обратилась к руководству компании с просьбой разъяснить, что же происходит в зеленой зоне рядом с жилым массивом.

Прежде чем наносить грунт, берег озера укрепили бетонными конструкциями

На кадрах из видеоролика видно, что у кромки воды озера Танагуш сложены гравий и бетонные плиты. Как оказалось, это вовсе не несанкционированная свалка строительного мусора, а заготовка для насыпи. В ГК «Третий Трест» пояснили, что на сегодняшний день застройщик ведет работы по укреплению берега. Дело в том, что в ближайшее время именно на этом участке начнется строительство газорегуляторного пункта типа «ПГБ-2». Поскольку располагаться он будет, согласно проектной документации, на насыпи, то прежде чем его возводить, нужно сначала укрепить береговую линию. Появление этого инфраструктурного объекта значительно облегчит жизнь жителей микрорайона «Яркий».

УКРЕПЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как рассказали «Комсомолке» в ГК «Третий Трест», укрепление берега озера Танагуш около строящегося микрорайона «Яркий» необходимо, в том числе, для создания безопасных природных условий для последующего строительства и благоустройства территории.

Скоро начнется озеленение прибрежной территории озера

Чтобы обеспечить устойчивость насыпи перед такими природными явлениями как весеннее половодье, ледоход, размытие и сползание грунта, строители недавно начали «берегоукрепительные мероприятия». Что конкретно было сделано? Во-первых, в основание насыпи рабочие уложили бетонные конструкции, которые автор видеоролика почему-то принял за строительный мусор. Во-вторых, береговую линию в несколько слоев «укрыли» грунтом. К слову, не включая в насыпь никаких отходов строительства или арматуры.

На сегодняшний день укрепление берега и создание грунтовой насыпи на берегу озера практически завершено. Все работы были выполнены в соответствии с требованиями норм и правил, применяемыми при строительстве берегозащитных сооружений – основание насыпи находится в воде. К слову, эти правила действуют как для укрепления берега на реках и озерах, так и для морских береговых линий.

От озера к новому микрорайону идет прямая дорога

В ближайшее время ГК «Третий Трест» начнет рекультивацию ландшафта и укрепит откосы черноземом. Затем там же посеют семена многолетних растений. Чтобы берег озера Танагуш радовал глаз уфимцев и гостей башкирской столицы.

- Все работы по устройству насыпи выполняются в соответствии с утвержденной проектной документацией. Ущерба экологической обстановке озера Танагуш и окружающей территории в микрорайоне «Яркий» не выявлено, химические и другие виды загрязнений отсутствуют, - подчеркнули в руководстве ГК «Третий Трест».

Новый газовый пункт, который построят около озера, облегчит жизнь жителям «Яркого»

СПРАВКА КП

Озеро Большой Танагуш расположено в Демском районе Уфы. Водоем, представляющий собой старицу реки Дема, находится в окружении лесного массива. К берегу озера проложена прямая дорога от микрорайона «Яркий». По задумке застройщика, после благоустройства территории озера оно превратится в прогулочную зону для горожан.