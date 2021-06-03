«Здоровье спортсмена – залог его побед»: как работает уфимское отделение спортивной медицины

Башкирия известна не только природой, туристическими маршрутами, нефтью и медом. Башкирия славится и своими спортсменами – например, ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа» уже давно уже известны в мировом спорте. Однако залог успешных выступлений – это не только старания спортсменов, но и их крепкое здоровье. За этим пристально следят врачи отделения спортивной медицины Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

«СПОРТ – ЭТО СВЕРХНАГРУЗКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА»

Главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Руслан Гараев

- Отделение спортивной медицины для нашей республики – уникальный момент. На сегодняшний день такие отделения есть только в Уфе и в Салавате. Причем в Салавате отделение спортивной медицины полностью переведено на хозрасчет. У нас на обследование и лечение спортсменов выделяются средства из регионального бюджета, - объясняет главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Руслан Гараев.

Отделение спортивной медицины функционирует в рамках медико-биологического обеспечения, и главная его задача – наблюдение за здоровьем и физическим состоянием спортсменов.

- Мы работаем и со спортсменами, их у нас в республике 19 тысяч (сюда же входят и ученики спортивных школ – Ред.), и со спортсменами из сборных команд (3600 человек) – всего около 23 тысяч человек! Для удобства мы поделили наше отделение на 11 участков, и теперь за каждым спортивным врачом закреплено, в среднем, по 2 тысячи спортсменов. Все они занесены в специальный регистр, куда вносятся и все результаты их обследований, - объясняет Руслан Гараев.

Для чего же нужны эти углубленные медицинские обследования? Понятно, что нездоровый человек вообще вряд ли сможет заниматься спортом, так зачем же необходим столь строгий контроль? Дело в том, что спорт – сам по себе уже сверхнагрузка для человеческого организма, и поэтому необходимо тщательно отслеживать работу всех жизненно важных органов – сердца, мозга, нервной системы, суставов и т.д., чтобы обнаружить малейшие сбои на самой ранней стадии и устранить их.

ДОПИНГ НЕ ПРОЙДЕТ

Перед соревнованиями у спортсменов берут анализ на допинг

Кроме углубленных медицинских обследований отделение спортивной медицины отвечает и за питание спортсменов. Дело в том, что у каждого из них есть своя диета, в том числе и антидопинговая. Задача каждого спортивного врача проследить за тем, чтобы во время соревнований в крови или других биологических жидкостях спортсмена не обнаружились запрещенные препараты.

- Например, тем, кто занимается стрельбой, врач не может назначать бета-блокаторы. Эти препараты замедляют сердечный ритм, из-за чего спортсмен становится спокойнее, у него исчезает тремор в руках и, как следствие, он показывает лучшие результаты по стрельбе. При этом саму диету мы не разрабатываем, тут все по стандартам. Впрочем, мы уже на пути к тому, что вскоре не только будем сами рассчитывать необходимый калораж для наших спортсменов, но и бесплатно кормить их, - рассказывает главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Руслан Гараев.

МРТ ДЛЯ БОКСЕРОВ И КАРДИООБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ШАХМАТИСТОВ

Все спортсмены перед соревнованиями проходят тщательное обследование

Так что же представляет собой то самое углубленное медицинское обследование, которое 2 раза в год обязан проходить каждый спортсмен – от профессионального игрока команды до ученика детской спортивной школы?

Такое обследование включает в себя не только стандартные анализы и ЭКГ, но и обязательный осмотр у всех узких специалистов – невролога, хирурга, окулиста, отоларинголога и многих других. Всех узких специалистов можно пройти как раз в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере – пока нет только уролога, но его успешно заменяет хирург.

- Кроме того, у каждого спортсмена есть свои специфические обследования, которые они должны проходить каждый год. Например, боксерам раз в год положено проходить МРТ. Дело в том, что у них часто удары приходятся в голову и есть риск повреждения черепа и головного мозга, поэтому все это необходимо тщательно проверять. Шахматистам необходимо проходить усиленное кардиообследование, - объясняет Руслан Гараев.

Казалось бы, как шахматы связаны с сердцем, но все легко объясняется, ведь в человеческом организме все взаимосвязано. Мозг усиленно функционирует – кровоток разгоняется, увеличивается нагрузка на сердце. Любые проблемы с сердечно-сосудистой системой неизбежно отражаются на мозговом кровообращении, и, как следствие, на результатах игры.

На заключительном осмотре спортивный врач оценивает все результаты анализов и обследований и выносит свой вердикт – может ли спортсмен приступать к тренировкам или участвовать в соревнованиях или нет.

- Проходить углубленный медосмотр необходимо дважды в год, чтобы оценивать динамику. При сверхнагрузках организм изнашивается быстрее, поэтому необходимо наблюдать, - отмечает доктор. – Также очень важно проверить здоровье тех детей, которые собираются поступать в спортивные школы. Ведь многие проблемы со здоровьем могут долго не проявлять себя – например, тот же порок сердца. Но при сверхнагрузках это может быть очень опасно.

По словам главврача Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, медицинское обследование спортсмены могут проходить как в самом диспансере, так и спортивные врачи могут сами выезжать в другие города.

- Взять ту же спортивную школу при ХК «Торос» в Нефтекамске. Проще провести медобследование сразу на месте, чем 300 детей приедут сюда на автобусах и будут толпиться в коридорах. Таким образом, само обследование проходит гораздо быстрее, - уточняет Руслан Гараев.

Нельзя не упомянуть еще об одной важной задаче отделения спортивной медицины. Спортивные врачи обязательно сопровождают все спортивные мероприятия на выездах, чтобы если кто-то из спортсменов получит травму или просто неважно себя почувствует – немедленно оказать ему квалифицированную всестороннюю медицинскую помощь. Трудно даже представить, как один спортивный врач, за которым закреплено около 2 тысяч спортсменов, успевает справиться с поставленной задачей, ведь со снижением коронавирусных ограничений спортивные мероприятия (в том числе и выездные) проводятся гораздо чаще.

- Есть календарный план проведения соревнований, уже на него ориентируемся и планируем заранее работу специалистов. Да, действительно, выезды могут проходить каждый день, но приходится подстраиваться и планировать работу, - отмечает Руслан Гараев.

Адрес: Уфа, Рихарда Зорге, 58, тел. (347) 229-90-99

www.gauzrvfd.ru

Действует на основании лицензии ЛО 02-01-006034 от 10 января 2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы