Запрет однополых браков и статус шиханов: как и для чего в Башкирии меняют Конституцию, принятую в 1993 году

В ближайшее время Курултай рассмотрит пакет поправок в Конституцию Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров внес в Курултай республики проект закона о поправках в Конституцию республики. Как отметили в пресс-службе башкирского парламента, рекомендации о внесении поправок в Основной закон и другие законодательные акты региона были разработаны специальной комиссией. Цель этих поправок – привести республиканское законодательство в соответствие с Конституцией России.

Ориентировочно, пакет поправок рассмотрят в конце июня этого года. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Госсобрания-Курултая, сначала проект закона должны утвердить на заседании профильного комитета башкирского парламента и только потом документ вынесут на пленарное заседание.

- Проведена большая ответственная работа. Членами Комиссии внесено более 170 предложений. 144 из них касаются внесения изменений в Конституцию Башкортостана и 32 – в республиканские законы, - прокомментировал спикер Госсобрания-Крултая Башкирии Константин Толкачев.

Подготовленный комиссией законопроект содержит ряд значительных изменений, которые, в случае его принятия, дополнят Основной закон Башкирии. Так, например, поправки в Конституцию республики дадут четкое определение института брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, в документе будут обозначены приоритеты государственной политики: сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, защита исторической правды, развитие местного самоуправления, обеспечение единства публичной власти и так далее.

- Закрепляется право каждого на вознаграждение за труд в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Вводятся положения об адресности социальной поддержки, индексации социальных пособий и других выплат, - подчеркнул Константин Толкачев.

Еще один пакет поправок в Конституцию республики подразумевает внесение в Основной закон положения о сохранении памяти предков и создание госреестра национального наследия, куда войдут, в том числе, заповедник «Шульган-Таш», природный парк «Иремель» и башкирские шиханы – Торатау, Куштау и Юрактау.

После поправок в Основой закон Башкирии с 1 января 2023 года прекратит свое существование Конституционный суд республики. А еще в новой редакции Конституции будут уточнены требования к кандидатам на пост главы региона. Теперь занять пост руководителя региона сможет только гражданин России старше 30 лет, не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом.

Также главе республики будет запрещено иметь счета в иностранных банках за пределами страны.