Солист «Руки Вверх» ищет поклонниц из Уфы, которые похитили его 20 лет назад

На глазах у посетителей бара Сергей сделал фирменный коктейль «Алешка» и угостил им всех желающих. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 мая солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков открыл свой бар в центре Уфы в Гостином дворе. Музыкант и теперь уже ресторатор не смог пропустить такое мероприятие и прилетел на открытие сам. Новое заведение показали сначала журналистам и блогерам, а вечером место посетили любители клубной жизни. На встрече со СМИ Жуков признался в любви Уфе, вспомнил забавную историю с поклонницами и угостил всех желающих своим фирменным коктейлем «Алешка».

«ФАНАТКИ, ОТЗОВИТЕСЬ!»

На заре карьеры, в 1998 или 1999 году – артист сам точно не помнит, в Уфе его похитили поклонницы. Молодые и озорные девушки увезли их за город и не выпускали из коттеджа.

- Это было давно, на заре карьеры. Мы приехали в Уфу, нас встречал один из спонсоров. Он представил свою дочку и ее подругу, и девочки предложили перекусить, а мы согласились, – начал историю Сергей. - Ехали очень долго, примерно час. Мы тогда спросили, куда едем. Они ответили, что украли нас. Все посмеялись. Так нас с Лешей взяли в заложники, ну, в хорошем смысле.

Музыкантов привезли в загородный дом – большой, уютный. Накрыт стол. Все бы ничего, но девушки решили не выпускать своих кумиров из дома, тем самым срывая концерт во «Дворце спорта». - Но в семь часов концерт, уже пора ехать, а девочки такие: «Ничего, все нормально, а давайте никуда не поедем». Как оказалось, у одной из девушки была какая-то «заруба» с отцом, вот так она хотела показать свое «Я» –видишь, что могу, - говорит Сергей.

Освободившись из плена, музыканты помчали на концерт, в итоге группа «Руки Вверх» опоздала на концерт на полтора часа, но фанаты стойко их дождались. Кстати, Сергей обмолвился, что ему было бы интересно найти этих девушек 20 лет спустя.

ВСЕМ ПО КОКТЕЙЛЮ

На глазах у посетителей бара Сергей сделал фирменный коктейль «Алешка» и угостил им всех желающих.

- Вот это секретный ингредиент, смотрите, какого красивого цвета. Далее идет водка и грейпфрутовый сок. Этот коктейль очень любят девушки и заказывают на девичник. Называется он «Алешка». Они так и говорят – нам «Алешку» и все, - рассказал Сергей.

Алкогольный напиток из графина он щедро разлил по стаканам и угостил всех желающих.

Сергей признался, что очень любит Уфу и «кайфует здесь». Он себя здесь превосходно чувствует прямо как дома.

- Я здесь прям как у себя дома, я кайфую. У меня тут огромная армия поклонников и много родственников. Все тети, дяди ходят на мои концерты – вот это поддержка, - сказал Сергей журналистам.

Он отметил, что очень доволен солнечной и жаркой погодой. После дождливой Москвы ему здесь очень комфортно.