«Молились о дожде? Получайте!»: в Башкирии выпал крупный град

Град за считанные секунды засыпал улицы. Фото: соцсети

Сегодня погода в Башкирии преподнесла неприятный сюрприз. Жара и палящее солнце сменились пасмурным небом, порывистым ветром, местами прошел дождь, а кое-где выпал и крупный град. Фотографиями льдинок самого разного размера – от горошинки до перепелиного яйца – поделились очевидцы в соцсетях.

Первыми под природный «обстрел» попали жители Кумертау. Там крупные градины за несколько минут засыпали улицы, заставляя случайных прохожих срочно искать себе укрытие.

Кое-где градины достигали размера перепелиного яйца. Фото: соцсети

Больше всего переживали огородники. Сильный град грозил за считанные секунды уничтожить всю хрупкую рассаду, побить цветы и сбить плодовые завязи с деревьев и кустарников.

Так и вышло. Многие жаловались на убитую рассаду томатов, которая сразу же полегла на грязной земле без малейшей надежды на выживание.

Кажется, о томатах в этом году придется забыть. Фото: соцсети

Далее непогода прошлась по всему Куюргазинскому и Кугарчинскому району. Градины подросли в размерах – и теперь уже грозились перебить не только всходы и посевы, но и припаркованные автомобили. Их владельцы пытались, как могли, укрыть свои машины, но без вмятин и царапин кому-то избежать не удалось.

В Куюргазинском районе град оставлял на машинах вмятины и царапины. Фото: соцсети

- Ну что, молились о дожде? Получайте! Град в придачу! – иронизируют местные жители в соцсетях.

- Давно такого града не припомню. Такой и покалечить же может запросто – ужасаются другие.

В деревне Алексеевка град оставлял на траве и земли выбоины. Фото: соцсети

Далее тяжелые тучи двинулись в сторону Салавата, Ишимбая и Стерлитамака, но по дороге словно растеряли свою силу. До Уфы град и вовсе не добрался, лишь в окрестных поселках выпало несколько градин.

В деревне Пятки многие огородники, кажется, остались без урожая. Фото: соцсети

Зато непогода с новой силой разыгралась в Белорецком районе. Там белая снежная крупа засыпала все огороды, едва не пробив поликарбонатовые теплицы. Жители деревни Ломовка и вовсе смеются, что теперь в конце мая на улице можно лепить снеговиков.

Жители Белорецка явно не были готовы к такому природному апокалипсису. Фото: соцсети

А вот жители соседнего Баймакского района грустят: им не то что града, даже дождя не досталось, так что земля по-прежнему страдает от засухи.