В Башкирии праздничный салют в честь Дня химика едва не спалил здание университета

Из-за искр вспыхнула обивка стульев. Фото: МЧС по РБ

Вчера в Стерлитамаке с размахом отмечался День химика. Сначала горожан порадовала праздничная программа, а когда стемнело, небо озарили всполохи салюта. Пока студенты-химики и простые стерлитамакцы наслаждались зрелищем, из-за фейерверка едва не сгорел филиал Башкирского государственного университета на городской площади имени Ленина, возле которого и проходил праздник.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, взорвалась установка со снарядами, после чего один из залпов попал в окно кабинета на втором этаже. Мгновенно начала тлеть обивка стульев, а вскоре по этажу поползли клубы черного удушливого дыма. К счастью, в здании никого не было, зато сразу же сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, и праздник снова продолжился.

Фото: МЧС по РБ

- На месте работали 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

Самое интересное, что салют возле здания университета БашГУ в Стерлитамаке проводился впервые. Обычно фейерверки запускались возле филиала нефтяного университета, но в 2020 году в целях безопасности городская администрация решила изменить место.

Большинство горожан, кстати, также остались разочарованы салютом. Мол, и длился совсем недолго, и сам фейерверк слабый и совсем незрелищный. Зато с утра многих ожидало другое, тоже совсем неприятное зрелище – горы мусора, пластиковых бутылок, обрывков бумаги, которые после праздника никто не убрал за собой, и они разлетелись на сотни метров по городу.

Фото: МЧС по РБ

Также напомним, что по новым правилам пожарной безопасности, которые действуют с 1 января 2021 года, запускать салюты, фейерверки и петарды необходимо запускать на расстоянии не менее 100 метров от жилых построек, а радиус разлета фейерверков не должен превышать 20 метров.