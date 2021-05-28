«Просто хотела уйти оттуда»: мама из Башкирии заявила, что ее дочь получила ожоги глаз во время ОГЭ

По словам мамы школьницы, дети долго стояли в коридоре под кварцевыми лампами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях жительница Туймазов опубликовала в соцсетях гневный пост. Женщина утверждает, что ее дочь-девятиклассница едва не лишилась зрения из-за ламп кварцевания, установленных в школе.

- 24 мая в школе проходил ОГЭ по русскому языку. В коридоре, где дети ожидали своей очереди, были включены лампы кварцевания. И ученики стояли долгое время под их лучами этих ! И сейчас у многих детей различные ожоги сетчатки глаз, в том числе и у моей дочери, - возмущается Олеся Г. – Уже на экзамене почувствовала жжение в глазах и головную боль. Даже еще не слав тест, она просто хотела уйти оттуда, мучаясь болями.

В итоге девочка, которая всегда училась на отлично, провалила ОГЭ: из 7 заданий верно удалось выполнить только два, что теперь может сильно отразиться на аттестате. По словам женщины, ее дочь сильно переживает и переживает, что не сможет окончить школу с хорошими оценками.

- И здесь вины наших детей нет! Уходили с отличным зрением и прекрасным настроением, вернулись покалеченные. Теперь после результатов обследования у моей дочери минусовое зрение, и неизвестно как все это отразится в будущем! – возмущается туймазинка.

«УЧЕНИКИ В МЕДПУНКТ С ЖАЛОБАМИ НЕ ОБРАЩАЛИСЬ»

Сейчас женщина пытается найти виновных в том, что ее дочь осталась с испорченным зрением и аттестатом, вот только в Министерстве образования республики удивлены сложившейся ситуацией – ведь никаких кварцевых ламп в школах вообще не установлено.

- 24 мая на ОГЭ по русскому языку в МАОУ СОШ № 8 г. Туймазы (ППЭ №908) явилось 175 девятиклассников из 9 школ. Экзамены прошли в штатном режиме без нарушений. Обращений в медицинский кабинет по вопросам плохого самочувствия, головокружения во время экзаменов участников в ППЭ не поступало.

В ППЭ использовались рециркуляторы для обеззараживания воздуха закрытого типа по утвержденному графику. Никаких ламп кварцевания во время экзаменов в пунктах их проведения не используется, - уточнила начальник отдела государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки Башкирии Айгуль Байрамгулова

Кстати, многие комментаторы в соцсетях также уверены, что женщина специально выдумала всю эту историю, чтобы оправдать неудачный итог экзамена своей дочери. Некоторые заявили, что ожог сетчатки после кварцевой лампы и вовсе проявляется не сразу, а только через пару дней.

- Списать неудачный экзамен на лампы! Даже когда на сварку смотришь, ожог проявляет себя только на следующий день. Ваша дочь просто опростофилилась. А зрение было испорчено ранее. Просто диагностировали его после экзамена, - уверена Сабина М.

Сейчас же Олеся Г. планирует объединиться с другими родителями пострадавших школьников и обратиться к директору школы с массовой жалобой, а если руководство школы не примет никаких мер, то и в вышестоящие органы.