Экс-ресторатор, охотник и любитель собак: что известно о чиновнике мэрии Уфы с 181 дачным участком

Азат Равилов пришел на работу в администрацию летом 2020 года Фото: vk.com

Начальник уфимского управления потребрынка, туризма и защиты прав потребителей Азат Равилов владеет 181 дачным участком, 9 полями и 14 гектарами земли «рекреационного назначения».

Такое огромное количество земли чиновник задекларировал в качестве объектов недвижимости, находящихся в личной собственности в 2020 году. Описание одних только земельных участков главного лендлорда (от англ. landlord – крупный землевладелец) уфимской мэрии занимает сразу несколько страниц официального документа. По большей части это «стандартные» участки размером до 10 соток, но есть и экземпляры в половину гектара.

Такие «запасы» земли в собственности одного человека удивили многих. Редакция «КП-Уфа» решила выяснить, что известно о чиновнике-лендлорде из данных в открытых источниках.

КЕМ БЫЛ ДО РАБОТЫ В МЭРИИ?

До того, как прийти на работу в мэрию Уфы летом 2020 года, Равилов занимался бизнесом. В частности, стоял у истоков сразу нескольких популярных в Уфе ресторанов башкирской кухни – «Арслан», «Хан», «Ханум» и даже руководил некоммерческим предприятием «Башкирские рестораторы и отельеры». Затем бизнесмен нашел себя в строительстве и продаже участков. В интервью изданию «Деловой мир Башкортостана» в 2017 году Равилова представили уже как директора компании «Сапсан Строй». Незадолго до этого компания «Урал ГОСТ Строй» (ее учредителем в прошлом, по данным сервиса «kontragent.pro», числился Равилов) начала застройку коттеджного поселка «Сапсан» в северном пригороде Уфы. Типовые размеры участков в поселке совпадают с их описанием в огромной декларации чиновника.

По нашим подсчетам, общая площадь всех участков Равилова составила порядка 1,41 квадратных километра. Это примерно равно площади территории всего уфимского Парка лесоводов Башкирии с ботаническим садом и зверинцем.

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ И МУЖ

Увлечения начальника управления потребрынка Уфы не отличаются от хобби большинства мужчин. Судя по фото, Азат Равилов любит рыбалку, охоту и своих огромных собак. Мужчина счастлив в браке с супругой (за 2020 года она задекларировала лишь 241 тысячу доходов против 2,8 млн мужа), воспитал двух сыновей и растит несовершеннолетнюю дочь.