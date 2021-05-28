Машинист из Башкирии вывез в лес и избил пенсионерку, которую принял за злобную колдунью

Мужчина не стал отпираться и все чистосердечно рассказал полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 мая в полицию прибежала 69-летняя жительница Учалов и заявила, что ее пытался убить собственный сосед. Изумленным оперативникам женщина рассказала, что давно не была в ладах с 33-летним машинистом местного завода, а потому решила навести на него порчу. Удивительные совпадения, но вскоре молодой мужчина начал болеть, в семье появились проблемы. Прознав, кто строит козни и колдует против него, учалинец решил отомстить ворожее: заявился к ней домой рано утром, ударил по голове железной трубкой, после чего затолкал в автомобиль и вывез в лес. Проведя убедительную беседу, что негоже наводить порчу на добропорядочных людей, мужчина привез соседку обратно, а та бросилась прямиком в полицию писать заявление на обидчика.

- У потерпевшей обнаружены телесные повреждения – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» собственный источник. – Мужчина уже дал признательные показания.

Сейчас в отношении учалинца полицейские возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия». Орудие преступления – та самая алюминиевая трубка – также была изъята в качестве вещдока. Сам машинист сейчас находится дома под подпиской о невыезде, а соседка-ворожея проходит лечение в больнице.