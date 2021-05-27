Климат меняется, погодные аномалии – участились: главный метеоролог республики о том, что происходит с погодой в Башкирии

Башкирские метеорологи отмечают, что климат в республике постепенно меняется Фото: Рустем АХУНОВ

Как известно, аномально жаркая погода простояла в Башкирии добрую половину мая, было побито несколько температурных рекордов. Шесть дней подряд метеорологи фиксировали максимально высокую для поздней весны температуру воздуха. При этом специалисты заранее спрогнозировали подобное развитие событий и предупредили жителей республики о надвигающейся жаре.

О том, как работают башкирские синоптики, какие погодные явления они отмечают как аномальные, а какие из них норма – в эксклюзивном интервью «Комсомолке» начальника Гидрометцентра Башгидромета Анны Козаевой.

Начальник Гидрометцентра Башгидромета Анна Козаева. Фото: ГТРК «Башкортостан»

КАКИЕ ЗИМЫ В БАШКИРИИ

В беседе с «КП-Уфа» Анна Козаева отметила, что на сегодняшний день метеорологи, хотя и используют в своей работе последние достижения науки и техники, пока еще не могут с точностью предсказать время появления погодных аномалий.

- К сожалению, крупные погодные аномалии больше чем за неделю прогнозировать невозможно. То есть вероятность прогноза их очень низкая. Аномалия, которая была у нас в апреле и которая есть сейчас (аномальная жара. – Ред.), больше чем за неделю мы их увидеть не можем, - пояснила начальник Гидрометцентра.

Что касается погодных аномалий в Башкирии, то, по словам Анны Козаевой, в последние годы их стали фиксировать чаще.

- В этом году шли разговоры о том, что зима у нас была холодная. Но, зима у нас была близкая к средним многолетним значениям – при подсчете она оказалась на 0,2 градуса ниже нормы. Изменения в пределах плюс один или минус один градус считается нормой. Если отклонение на три градуса, мы это уже считаем аномалией. Так вот, зима у нас была в пределах нормы. Просто повторяемость теплых зим в последнее время очень высокая. Например, зимой 2019/2020 года средняя температура была на 7 градусов выше, - поясняет начальник Гидрометцентра Башгидромета.

Башкирские метеорологи отмечают, что в нашем регионе зимний сезон длится пять месяцев – с ноября по март включительно. Так вот, позапрошлой зимой, средняя температура была на уровне марта месяца, что уже является аномалией.

- При таких зимах у нас и толщина льда на реках маленькая, и глубина промерзания почвы небольшая. А нынешняя зима была средняя, какая и должна быть на территории республики, - пояснила Анна Козаева.

Башкирские метеорологи фиксируют среднегодовое повышение температуры воздуха на территории республики Фото: Рустем АХУНОВ

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ

Отмечают метеорологи Башгидрометцентра и рост аномальных погодных явлений в республике.

- Особенно растет количество аномальных явлений, которые раньше не встречались. Например, смерчи. Первое упоминание смерчей из наших наблюдений, было в 1970-м году. Тогда смерч полностью «высосал» озеро в Бакалинском районе, а потом вода появилась в другом месте. Ущерба тогда никакого не было, - рассказывает метеоролог.

Так, например, 1 июня 2007 года северные районы республики пострадали от сильного ветра и смерчей.

- А смерчи в нашей стране характерны только для территории побережья Черного моря. Потому что для смерча нужно определенное обеспечение влагой и высокие температуры. Так вот тогда, в 2007 году, был нанесен значительный ущерб, - вспоминает Анна Козаева.

По словам главного метеоролога Башгидрометцентра, после того случая, специалисты зафиксировали еще одну аномалию, связанную со смерчами. Разрушительное погодное явление пронеслось по Башкирии 29 августа 2014 года. Сильнее других тогда пострадали северо-западные районы республики.

- К сожалению, методики прогнозирования смерчей такой силы у нас нет. У нас территория не «смерчевая», не морская. Чтобы написать прогноз, нужна методика. У нас шквалы, град, ливни – это характерно для нашей территории. А вот смерчи – нет, - говорит Анна Козаева. Она также отметила, что такой же аномалией стал тропический ливень, накрывший республику 4 сентября 2017 года.

По словам Анны Козаевой, когда на Уфу обрушился нехарактерный для наших широт тропический ливень, метеорологи увидели его приближение лишь за 20 минут «До». А все потому, что это аномальное погодное явление образовалось внезапно и стремительно.

ОБ ОСАДКАХ И ПРОШЕДШЕМ ПАВОДКЕ

В зависимости от времени года, жители Башкирии периодически отмечают в соцсетях то обильные снегопады, то частые грозы с дождями. Из таких наблюдений может сложиться ложное представление об увеличении уровня осадков в нашем регионе. Метеорологи Башгидрометцентра утверждают, что это совсем не так.

- В последнее время у нас были годы с большим количеством осадков, это 1990-е-2000-е. А в последние годы среднегодовой уровень осадков у нас на территории республики составляет 500 миллиметров. Сейчас у нас либо около нормы, либо чуть меньше нормы. Вспомнить хотя бы засушливый 2010-й год, также 2012-й был засушливый. В целом если смотреть, то последние годы у нас более сухие, - пояснила Анна Козаева.

За оперативный прогноз погоды в Башкирии отвечает отдел метеопрогнозов Фото: Рустем АХУНОВ

Начальник республиканского Гидрометцентра отмечает, что последний серьезный паводок в республике пришелся на 2007 год.

- Последний паводок, который едва не превышал средние многолетние значения, был в 2017 году. А нынешний, в 2021 году, можно сказать, был средним по водности. Либо около, либо меньше нормы, - говорит метеоролог. – Превышения (уровня подъема рек. – Ред.) связаны с заторными явлениями из-за аномальной волны тепла – снег быстро растаял. И это характерно для горных и степных рек, большие реки на это не реагируют. Максимальные прогнозные уровни могут быть увеличены, из-за образовавшихся заторов. На реках Инзер, Уршак и Чермасан они образуются ежегодно.

Как отметила Анна Козаева, в том, что паводок 2021 года показался жителям республики более серьезным, чем, например, прошлогодний, «виноваты» два фактора.

- Во-первых, это ледовые заторы. Что им способствует? Это извилистость русла, глубина промерзания почвы и толщина льда. В последние годы эти показатели у нас были в пределах средних многолетних значений. И если бы весна у нас была не «дружная», то не было бы заторов. А весна у нас получилась аномальной. Во-вторых, степные и горные реки очень реагируют, когда все идет сразу в сток. Все полилось в реки, плюс заторы – вот и превысил паводок норму, - подчеркнула главный метеоролог Башгидрометцентра.

Анна Козаева также отмечает, что одной из причин ледовых заторов на реках Башкирии стала деятельность человека.

- За последнее время мы понастроили в поймах такого, что советское законодательство строить запрещало. Сейчас мы имеем неразборчивость в выдаче земель в пойме рек (под строительство. – Ред.). Хорошо, что у нас, начиная с 2008-го были маловодные годы. А я не уверена, что так и будет дальше, - подчеркивает метеоролог.

Специалисты Башгидрометцентра наблюдают за изменениями погоды в режиме онлайн Фото: Рустем АХУНОВ

КЛИМАТ МЕНЯЕТСЯ

Согласно наблюдениям специалистов Башгидрометцентра, за последние сто лет климат в республике претерпел значительные изменения. Метеорологи уверены, что дальнейшее потепление, которое наблюдается в Башкирии, может сильно повлиять не только на погоду в регионе, но и на жизнедеятельность человека.

- Исследования показывают, что в Северном полушарии планеты климат меняется быстрее, чем в Южном. В целом, на Земле идет потепление. С 1900 года в Северном полушарии, в том числе в России, потеплело на 0,7 градуса, а в Южном – на 0,5 градуса. Если потепление выйдет за три градуса, то начнутся необратимые природные процессы. Чем это опасно для нас? Появлением аномальных погодных явлений, таких как, например, засухи, - рассказывает главный метеоролог Башкирии.

Крупные погодные аномалии больше чем за неделю прогнозировать невозможно Фото: Рустем АХУНОВ

По ее словам, потепление климата, которое наблюдается на территории нашей страны, в полной мере затрагивает также и Башкирию – в республике также фиксируется среднегодовое повышение температуры воздуха.

Метеорологи Башгидрометцентра фиксируют изменения климата, основываясь на данных за 30 лет наблюдений.

- Только тогда можно выяснить, что меняется, а что – нет, - подытожила Анна Козаева.