С монтировкой на зверя: работяга из Башкирии спас друга от разъяренного медведя

45-летний Равил Набиуллин рискуя жизнью спас товарища от нападения медведя

На днях уроженец села Старый Урюш Караидельского района Башкирии Равил Набиуллин прослыл среди односельчан настоящим героем: мужчина спас своего товарища от разъяренного медведя. При этом о своем поступке он скромно умолчал, опасаясь, что родные и близкие будут волноваться за него и перестанут отпускать в командировки. Однако народная молва о храбром поступке караидельца быстро распространилась, и слава все-таки нашла своего героя.

В тот жаркий майский день Равил Набиуллин вместе с товарищем отправились в командировку от одной из крупных компаний в Благовещенском районе Башкирии. Выполнив задание, мужчины на служебном КАМАЗе отправились обратно на базу. Путь их пролегал через чащу леса. В какой-то момент они остановились, чтобы передохнуть, все-таки путь проделали не близкий.

- Водитель вышел, я остался в кабине, просматривал новости в телефоне. Вдруг слышу - рев. У меня сразу вырвалось: «Ирек, беги!». Тут же открыл дверь кабины и вижу, что медведь уже повалил водителя на землю, навис над ним и наносит удары, - вспоминает Равил Набиуллин.

Понимая, что счет идет на секунды, Равил без оглядки выпрыгнул из кабины грузовика, схватив первое, что попалось в руку – монтировку. Дальше события стали развиваться настолько стремительно, что мужчина даже не заметил, как бесстрашно бросил монтировку в сторону медведя и что есть мочи закричал на него. Эти меры оказались вполне эффективными: медведь сначала просто оторвался от истязания своей жертвы, а затем и вовсе отпрянул в сторону.

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Убедившись, что медведь отошел на безопасное расстояние, мужчина осмотрел своего товарища и ужаснулся: на пострадавшего невозможно было смотреть без содрогания. Водитель получил два перелома, глубокие рваные раны лица, головы и ноги. Самостоятельно передвигаться он уже не мог. Оценив ситуацию, Равил поднял товарища и отнес его в кабину грузовика. Там он оказал ему первую помощь и вызвал скорую помощь.

Поскольку инцидент произошел в лесной глуши, раньше медиков на место прибыл транспорт компании, на которую работают мужчины. Благо, база находилась не далеко, и в распоряжении организации был вездеходный транспорт. На нем то и вывезли пострадавшего навстречу карете скорой помощи. К счастью, раненого мужчину удалось спасти, теперь его жизни ничто не угрожает.

Вернувшись домой, Равил не стал рассказывать родным, что спас человека от нападения разъяренного медведя. Близкие мужчины узнали о случившимся со слов односельчан, которые как-то прознали о героическом поступке.

- Страх? Кто ж о нем думал в тот момент? – делится воспоминаниями Равил Набиуллин. – Осознание степени опасности и возможных последствий пришло позднее. А вообще, медведей в Караидельском районе, где я живу, всегда было много. И спокойно пройти мимо них на отдалении 30-50 метров - это норма для караидельцев. В свои 45 лет я впервые столкнулся с нападением медведя, обычно это неконфликтные животные.