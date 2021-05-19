Пьяный уфимец избил полугодовалую дочь, потому что «хотел, чтобы она не плакала»

Калининский районный суд Уфы отправил мужчину в следственный изолятор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 43-летний мужчина избил собственную полугодовалую дочь. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемого по решению суда отправили под стражу. На избрании меры пресечения он заявил, что поднял руку на младенца, потому что «хотел, чтобы она не плакала». Подробности происшествия рассказали в МВД и СК Башкирии.

Инцидент случился ночью 17 мая. Мать девочки отлучилась из дома на несколько часов, оставив ее с отцом. Находившийся в пьяном состоянии мужчина несколько раз ударил дочь из-за того, что она длительное время плакала. Вернувшись и обнаружив побои на теле малышки, мать вызвала скорую помощь и полицию.

Изначально обвиняемый заявлял, что девочка просто упала – поэтому у нее на теле синяки. Однако затем он признался, что мог поднять руку на ребенка, «но сейчас ничего не помнит». В итоге мужчина задержали. Пострадавшую девочку медики госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации. У нее серьезные травмы – в том числе головы.

Сегодня, 19 мая, у горе-отца состоялось заседание по избрании меры пресечения. Калининский районный суд, «учитывая тяжесть предъявленного обвинения», отправил его в следственный изолятор, где он проведет как минимум два ближайших месяца.

– При допросе в качестве подозреваемого мужчина объяснил свое поведение состоянием алкогольного опьянения, с его слов: «убивать и далее бить ее не собирался, всего лишь хотел, чтобы она не плакала», – отметили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Пока Следственный комитет расследует уголовное дело, МВД проводит проверку условий содержания и воспитания в семье пострадавшей девочки.