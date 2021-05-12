В Башкирии за три года «исчезли» десятки тысяч рабочих мест

С 2018 по 2020 год количество занятых в республике уменьшилось на 71,4 тысячи человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Недавно аналитики РИА Рейтинг изучили рынок труда в российских регионах за 10 лет и за три последних года и опубликовали соответствующее исследование. Эксперты составили рейтинг по динамике занятых рабочих мест – то есть указали, как менялось количество работающих жителей в том или ином регионе. Как оказалось, в России есть области, где число рабочих мест стабильно растет, а есть, где неуклонно сокращается. Эти процессы связаны как с внутренней миграцией, так и с устойчивостью региональной экономики.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЫНКА ТРУДА

По данным РИА Рейтинг, за последние три года больше всего занятых рабочих мест появилось в Севастополе. Количество рабочих мест там выросло на 7,4%, а число занятых увеличилось на 14 тысяч человек. Второе место заняла Тюменская область, где с 2018 по 2020 годы число занятых возросло почти на 15 тысяч человек, а количество рабочих мест выросло на 2,1%.

В число лидеров среди регионов России по росту рынка труда за последние три года вошли Камчатский край (2,8 тысячи человек и рост на 1,6%), Краснодарский край (34,9 тысяч человек и рост на 1,3%), Калининградская область (6,3 тысячи человек нашли за это время работу, а занятость выросла на 1,3%). В первую десятку вошли также Московская область, Адыгея, Крым, Санкт-Петербург и Москва.

Абсолютным аутсайдером в рейтинге регионов России по динамике занятости за последние три года стала республика Северная Осетия-Алания. Там с 2018 по 2020 годы число работающих жителей снизилось на 18,4%, а количество рабочих мест снизилось на 54,2 тысячи человек. Второе место с конца заняла Хакасия, где эти показатели составили 10,9% и 26,7 тысяч человек соответственно. Замыкает тройку аутсайдеров Новгородская область, где за три года количество занятых жителей упало на 9,8% или на 29,4 тысячи человек.

ЧТО В БАШКИРИИ

Эксперты РИА Рейтинг проанализировали статистические данные и выяснили, что в Башкирии продолжают сокращаться количество рабочих мест. В рейтинге регионов по динамике рынка труда республика заняла 61-е место, обойдя из ближайших соседей только Оренбургскую область, которая расположилась на 79 строчке. Так, например, Челябинская область заняла 18 место, Татарстан 27-е, Свердловская область 47-е, а Пермский край расположился на 48-й строчке.

По данным исследования, в Башкирии за 10 лет сократилось 3,8% рабочих мест, а количество занятых уменьшилось и вовсе на 71,4 тысячи человек. Что касается последних трех лет, то и здесь динамика отрицательная – занятость упала на 5%, а самих рабочих стало меньше на 94,7 тысяч человек. Здесь учитывалась статистика по итогам 2020 года, когда в республике произошел всплеск безработицы.

БЕЗРАБОТИЦА СОКРАЩАЕТСЯ

Тем временем, власти Башкирии отмечают, что за первые четыре месяца 2021 года безработица в регионе снизилась на 14%, а безработными перестали быть 15,5 тысяч человек. Такие данные накануне озвучил вице-премьер республиканского правительства Максим Забелин. Он подчеркнул, что сокращения безработицы удалось добиться благодаря господдержке предприятий. В частности, власти возместили работодателям затраты на зарплаты сотрудникам в общей сложности почти на 124 млн рублей.

По данным башкирского правительства, пик безработицы в Башкирии пришелся на сентябрь прошлого года. Тогда официально было зарегистрировано 129 тысяч безработных. К началу 2021 года эта цифра сократилась до 105 тысяч безработных, а к 23 февраля власти называли цифру уже в 90 тысяч безработных.

Стоит отметить, что в статистику по безработице попадают только те, кто подают заявления в Центры занятости – кто работал не официально, не учитываются. Более того, на уровень безработицы в республике никак не влияет большое количество жителей, работающих вахтой в других регионах страны.