«Из гусеницы в бабочку!»: молодая уфимка рассказала, как ей удалось сбросить 50 килограммов и изменить жизнь

Тренировки и правильное питание творят чудеса. Фото: Эллиада Давлетшина

Глядя на эту стройную подтянутую девушку в фитнес-зале, сложно поверить, что еще несколько лет назад уфимка с редким сказочным именем Эллиада сильно комплексовала и стеснялась своей внешности. Во время беременности молодая женщина сильно набрала вес, да и после родов ненавистные цифры на весах никак не уходили. Впрочем, долго расстраиваться из-за смешков за спиной она не собиралась, а взяла себя в руки и отправилась в спортзал, где сбросила почти 50 килограммов. Сейчас Эллиада Давлетшина – не просто обладательница стройной подтянутой фигуры, но и фитнес-тренер, который помогает девушкам и женщинам вновь полюбить свое тело.

ДАВИЛАСЬ ГРЕЧКОЙ И КЕФИРОМ

Как отмечает сама Эллиада, склонность к полноте у нее обнаружилась с самого детства. И дело вовсе не в любви к конфетам и булочкам.

- В детстве я утешала себя, что это все гены. У меня и бабушка с папиной стороны была с лишним весом, даже диабет на этом фоне развился. Когда я уже подросла, то поняла, что излишняя полнота – угроза для моего здоровья, и решила заняться собой, - объясняет уфимка.

Бороться с лишним весом Эллиада сначала решила с помощью диеты - давилась гречкой, кефиром и вареной куриной грудкой. Удалось сбросить до 50 килограммов, а потом девушка пришла к правильному питанию, увлеклась тренировками и даже стала фитнес-тренером.

Очередная борьба с лишним весом началась, когда Эллиада узнала о своей беременности. Из-за гормонального сбоя вес уже невозможно было контролировать.

- Я стала похожа на огромный круглый шар. Некоторые думали, что я целыми днями лежу в кровати и объедаюсь сладостями. Хотя я по профессии тренер и не могла вообще усидеть на одном месте – постоянно двигалась, налегала на зелень и овощи, но каждую неделю на взвешивании обнаруживала стабильную прибавку в 2 килограмма. Отсюда и жуткие отеки. Рожать я пошла уже с весом 118 килограммов, - вспоминает уфимка.

Теперь знакомые не узнают бывшую пышечку. Фото: Эллиада Давлетшина

«Я В ТЕБЯ ВЕРЮ»

После рождения дочери вес и не думал уходить. В какой-то момент Эллиада поймала себя на мысли, что не может без слез взглянуть на себя в зеркало.

- Я стеснялась выходить на улицу, подруги шушукались за спиной, косые взгляды прохожих вгоняли в тоску. Огромное спасибо за поддержку мужу. Он повторял, что самое главное, что малыш здоров, я кормлю его грудью. А красивая фигура обязательно вернется, а я всегда для него – самая красивая и желанная. В общем, когда дочери исполнилось полгода я пошла в зал, - рассказывает Эллиада. – Когда мой тренер впервые увидел меня, у него глаза полезли на лоб от удивления. Но он сказал только одно: я в тебя верю, все получится.

Путь к похудению – дело небыстрое. Бег, кардиотренировки при большом весе могут привести к серьезным проблемам с коленями и суставами, поэтому худеть Эллиада начала на беговой дорожке – но обычным шагом.

- Сначала по полчаса ходила, потом по часу. Подключила силовые тренировки, много гуляла с коляской, наладила правильное питание. Так примерно за полгода я сбросила первые 10 кг. Повторюсь, я не гналась за быстрым результатом, потому что быстрое похудение может быть опасным для здоровья, - уточняет Эллиада. – Потом увлеклась тай бо – аэробикой с элементами боевых искусств, а сейчас и сама преподаю тай бо на групповых тренировках в фитнес-клубе. Так мне удалось сбросить еще 10 кг. Всего к двум годам дочери мне удалось избавиться уже от 30 килограммов. В качестве вознаграждения за свои старания я отправилась отдыхать на море и очень радовалась, когда на меня налез мой любимый купальник и не нужно было стесняться презрительных взглядов окружающих.

Главной поддержкой для девушки всегда был ее муж. Фото: Эллиада Давлетшина

Сейчас Эллиада уже вышла из декрета и сама работает фитнес-тренером в клубе. Ей удалось добиться замечательного результата – минус 45 килограммов и стройной подтянутой фигуры. «Превратилась из гусеницы в бабочку» - улыбается Эллиада и приглашает девушек присоединиться к ней, чтобы снова обрести веру в себя.

- Некоторые не верят, что я похудела благодаря упорству и старанию. Кто-то уверен, что я сделала резекцию (ушивание) желудка, кто-то говорит, что это заслуга липосакции (откачка лишнего жира), а я только улыбаюсь. Сейчас мой вес около 70 килограммов, и моя борьба за стройность еще продолжается, - подтверждает уфимка. – Кроме того, сейчас я собираюсь обучаться женскому фитнесу и восстановлению после родов, чтобы стать сертифицированным тренером в этой области.

СОВЕТЫ ОТ ФИТНЕС-ТРЕНЕРА

Как похудеть без изнурительных диет?

- Мой совет: придерживайтесь дефицита калорий, без него вес не будет уходить. При этом питаться тоже надо правильно. Можно, конечно, пообедать в «Макдональдсе», а потом весь день ходить голодным, а можно питаться вкусно и разнообразно – овощи, зелень, мясо, фрукты. Я даже научилась готовить ПП-выпечку – блинчики и пирожки, а мою семью и за уши от них не оттащить, - улыбается Эллиада.

Нужно ли пить 1,5-2 литра воды в день?

- Лично мое мнение, что воду пить надо, но не стоит заставлять себя. Не нужно заливать в себя «обязательные» два литра воды в день, если не хочется. А вообще, чистая вода – это здорово, - уточняет фитнес-тренер.

Как часто нужно посещать тренировки?

- Заниматься надо регулярно – оптимально 3 раза в неделю. Ходить один раз в зал и ждать сногсшибательных результатов не стоит. Хотите результат – приготовьтесь пахать, - подтверждает Эллиада.

Нужен ли тренер или можно обойтись своими силами?

- Часто вижу, как девочки приходят в зал и в буквальном смысле слова начинают «ломать» себя – неправильно выполнять упражнения на тренажерах. Отсюда и межпозвоночные грыжи, и «убитые» коленки, и другие проблемы. Поэтому тренер нужен – хотя бы на первый месяц, чтобы показать технику.

Сейчас Эллиала работает фитнес-тренером и преподает тай бо. Фото: Эллиада Давлетшина

Нужно ли посетить врача перед фитнес-залом?

- Перед началом тренировок обязательно сходите к гинекологу и к эндокринологу. Проверьте, не связан ли ваш лишний вес с гормональным сбоем. Также нужно сделать УЗИ брюшной полости – нет ли у вас диастаза (расхождения прямых мышц живота – Ред.), также надо проверить в каком состоянии у вас колени, спина. Уже исходя из результатов обследования тренер выстраивать план тренировок.

А если диастаз?

- Если расхождение мышц значительное, перед началом тренировок необходимо хирургическое лечение диастаза. Если диастаз не сильно выражен, его можно устранить комплексом упражнений. Также после родов я категорически не советую делать женщинам классические скручивания. Это чревато грыжей, а живот еще больше будет увеличиваться, - объясняет фитнес-тренер. - У меня у самой был небольшой диастаз: живот был крупный (дочь родилась с весом 4300), поэтому на собственном примере знаю, как с ним бороться.

Через какое время после родов можно приступать к тренировкам?

- Если роды были естественные, то через полгода. Если путем кесарева сечения, то надо сходить к врачу, проверить шов. Если все зажило, то потихонечку, без перегрузок можно приступать к тренировкам. После родов – только прогулки с коляской и больше ничего, - подтверждает Эллиада Давлетшина.

Если вес не уходит – не опускайте руки!

- Если во время беременности вес быстро и неконтролируемо растет – обязательно сходите к эндокринологу. Это может быть сигналом гормонального сбоя. Старайтесь как можно больше двигаться, держать себя в тонусе. Если после родов вес также не торопится уходить, не расстраивайтесь и не опускайте руки. Просто радуйтесь, что у вас растет здоровый малыш, а красивая фигура, если вы реально этого захотите, обязательно вернется, - советует фитнес-тренер.