От 60 тысяч до 4,5 млн: как выглядят и сколько стоят самые дешевые и дорогие дачи рядом с Уфой

Желающих купить садовый участок в Башкирии прибавилось, а вот продать дачу напротив, уменьшилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Уфы и других городов Башкирии извлекли свои уроки пандемии коронавируса и решили, что лучшего места для самоизоляции чем дача не найти. Аналитики сайта бесплатных объявлений «Авито» подсчитали, что с марта 2020 по март 2021-го года количество желающих купить садовые участки и дачи увеличилось в общей сложности на 8%, а желающих продать приусадебный участок, наоборот, снизилось на 10%.

Однако с января по начало апреля этого года спрос на свои «шесть соток» резко подскочил на 26%. Как следствие, цены на сады и дачи под Уфой подскочили, ведь желающих купить участок с домиком стало больше, чем готовых их продать.

«Комсомолка» решила разобраться, как сейчас обстоят дела на «дачном рынке» в Уфе и окрестностях и выделила тройку самых дорогих и самых дешевых садов, выставленных на продажу.

Сразу предупредим, что под нашей категорией «дачи» мы подразумеваем не самый большой участок, на котором возведен простенький летний домик.

САМЫЕ ДОРОГИЕ

И так, первое место в рейтинге самых дорогих дач занял дом в СНТ УМПО в Калининском районе Уфы. Участок в 7 соток расположен в черте города, а площадь одноэтажного дома из бруса составляет 60 квадратных метров. Такой сад хозяин продает «всего» за 4,5 млн рублей.

Так выглядит самая дорогая дача под Уфой. Фото: Avito

Вторую строчку неофициального рейтинга самых дорогих дач получил участок в деревне Куяново, что в Иглинском районе Башкирии. За двухэтажный деревянный дом площадью 70 квадратов, расположенный на берегу озера, хозяин хочет 3,6 млн рублей. Несмотря на то, что этот объект недвижимости продается как дача, земельный участок там вполне приличный – 35 соток. В объявлении указано, что на участке находятся два гаража и баня.

Второе место среди самых дорогих дач под Уфой занял этот участок. Фото: Avito

Третью строчку среди самых дорогих садов занял дом с участком в Калининском районе Уфы, в СНТ «Березка-3». Там хозяин за двухэтажный дом из бруса площадью в 140 квадратов и с участком в пять соток хочет 3,5 млн рублей.

Третье место в списке самых дорогих дач в районе башкирской столицы. Фото: Avito

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ

На том же сайте бесплатных объявлений мы выделили тройку самых дешевых садовых участков. Как выяснилось, самую дешевую дачу под Уфой можно купить всего за 80 тысяч рублей. Таких объявлений оказалось аж целых два.

Так выглядит самая дешевая дача под Уфой на сайте бесплатных объявлений Avito

В одном случае хозяин продает дом площадью 20 квадратов и участок в 6 соток, а в другом – дом на 40 квадратных метров и четыре сотки земли. Оба участка расположены в черте города, в Орджоникидзевском районе Уфы.

Еще одна самая дешевая дача в пригороде Уфы. Фото: Avito

Чуть дороже продается сад в Уфимском районе, неподалеку от Булгаково. Собственник хочет за дом в 20 квадратных метров и 8 соток земли 100 тысяч рублей. В объявлении о продаже говорится, что на участке имеются плодоносные деревья и ягода, а расстояние до города – всего 28 километров.

Второе место среди наиболее дешевых садовых участков. Фото: Avito

Замыкает тройку самых дешевых дач участок в СНТ «Калинка» все в том же Калининском районе Уфы. За бревенчатый дом площадью 20 квадратов и участком в четыре сотки, собственник хочет всего 110 тысяч рублей.

Эта дача в черте Уфы замыкает тройку лидеров по дешевизне. Фото: Avito

КСТАТИ

Стоит отметить, что по данным аналитиков «Авито», с весны 2020-го по сегодняшний день цены на земельные участки под строительство в районе Уфы выросли всего на 1%, тогда как цена на сотку земли в садовых и дачных товариществах поднялась на 11%. Проще говоря, жители башкирской столицы чаще всего предпочитают покупать уже готовые дачные домики с участком, чем брать землю и строиться на ней с нуля.

В начале мая 2021 года «голые» земельные участки под строительство оцениваются в среднем в 43,7 тысяч рублей за сотку, а в садовых и дачных товариществах средняя цена сотки составляет 38,2 тысячи рублей.