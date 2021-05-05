В Башкирию пришли лесные пожары: в республике введен особый противопожарный режим

На тушение лесных пожаров по всей Башкирии выехали сотни сотрудников минлесхоза и регионального МЧС.

Едва Башкирия прошла пик половодья, как в регион пришла новая напасть - природные пожары. На днях сразу в нескольких районах были зафиксированы очаги возгорания: горят леса и поля.

По данным МЧС по Башкирии, накануне был локализован и потушен лесной пожар около деревни Ишмурзино в Баймакском районе республики. Площадь возгорания составила порядка 10 гектаров, а к тушению были привлечены четыре единицы техники и 21 сотрудник пожарной охраны. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чуть ранее, 4 мая, жители деревни Танаевка в Благовещенском районе Башкирии обнаружили, что неподалеку от населенного пункта горит трава в поле. На место природного пожара тут же выехали сотрудники МЧС и добровольческая пожарная дружина. Чтобы локализовать и ликвидировать возгорание на площади порядка 200 квадратных метров, понадобилось чуть менее суток.

На утро, 5 мая, в Башкирии зафиксировали еще семь очагов природных пожаров. В этой связи министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов выступил с обращением к жителям, где предупредил об опасности разведения костров вблизи лесных массивов.

- Практически сто процентов возгораний – небрежное обращение человека с огнем. Это пал сухой травы, сжигание мусора и последствия отдыха. Призываем граждан быть осторожными с открытым огнем в лесу, по возможности вообще не разжигать костры, - подчеркнул Марат Шарафутдинов.

Напомним, в Башкирии с 1 по 10 мая введен особый противопожарный режим. На территории республики запрещено жечь траву, разводить костры в лесах, а также сжигать мусор открытым способом на приусадебных участках и в огородах. Виной всему неутешительный прогноз погоды: в ближайшие дни в регионе ожидается резкое усиление ветра. В разных районах порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. В таких условиях огонь может стремительно перекинуться с садового участка на дома и хозяйственные постройки.

Как сообщает МЧС по Башкирии, на сегодняшний день по состоянию на 15:00 в республике зарегистрировано 45 природных пожара. Остается 8 действующих природных пожаров.