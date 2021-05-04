От Загадочного переулка до бульвара Вдохновения: как выглядят и где находятся самые необычные улицы Уфы

Так всего год назад в Уфе выглядела улица с красивым названием Блестящая

Как известно, Уфа продолжает активно застраиваться и на карте появляются все новые микрорайоны со своими улицами, бульварами и переулками. Каждому географическому ориентиру нужно свое название и местные власти время от времени «сочиняют» для них имена. Среди них попадаются как очень милые и душевные, так и довольно необычные и даже странные. «Комсомолка» представляет свою версию улиц, чьи названия могут быть непривычны для уха обычных уфимцев или гостей башкирской столицы.

Стоит отметить, что по данным мэрии, на сегодняшний день в Уфе всего 1855 улиц, переулков, бульваров и прочих проездов. Как известно, самые неординарные названия среди них встречаются в новых микрорайонах или в активно застраивающихся селах и деревнях, недавно вошедших в состав города. Самые необычные из них встречаются, в основном, в селе Нагаево и деревнях Жилино, Елкибаево и Карпово.

Так с высоты птичьего полета выглядит деревня Елкибаево в Калининском районе Уфы

УЛИЦЫ С НЕОБЫЧНЫМ НАЗВАНИЕМ

Ознакомившись с полным списком всех улиц и улочек Уфы, мы отобрали самые необычные и странные из них. Складывается впечатление, что местные власти специально дают новым улицам такие имена, чтобы звучало максимально громко и ярко.

Например, в селе Нагаево Октябрьского района башкирской столицы «Комсомолка» обнаружила улицы с такими названиями как Абрикосовая, Алмазная, Поэтическая и Чудесная. А в соседней деревне Жилино, также входящей в городскую черту, обнаружилась улица Романтиков. Согласитесь, звучит красиво и необычно?

Однако рекорд по необычным и даже странным названиям улиц все-таки поставил другой район Уфы – Калининский. На его территории есть две деревни, где едва ли не каждый год появляются новые улицы – Карпово и Елкибаево. Там расположены такие улицы как Аквамариновая и Барбарисовая, Безоблачная и Блестящая, Богатая и Знатная, Брусничная и Лазурная, а еще улицы Доброй надежды и Дизайнерская. В Елкибаево мы обнаружили также улицу Счастья и Приветливую.

ПЕРЕУЛКИ И БУЛЬВАРЫ

Переулки с самыми странными или неординарными названиями обнаружились в тех же новых микрорайонах, выросших на территории деревень под Уфой. Так, в Жилино есть три Апельсиновых переулка – первый, второй и третий, а в Нагаево три Ландышевых переулка. По такому же принципу назвали два Арбузных переулка в Карпово, а вот переулок Детства один и находится он в Калининском районе города.

Начало улицы Романтиков в Жилино, лето 2018 года. Фото: Денис Калимуллин.

Есть в Уфе такие переулки как Забытный (не Забытый – Ред.) в поселке Мечта, что Кировском районе города и Загадочный в том же Нагаево. Но, самые душевные названия для переулков власти дали в Карпово и Елкибаево в Калининском районе Уфы: Дедушкин, Ладный, Любимый, Небесный и Озорной.

Совсем недавно на карте Уфы появились и новые бульвары, которым дали такие названия как бульвар Вдохновения и бульвар Детский. Оба расположены в жилом районе Елкибаево-Самохваловка-Федоровка.

Из необычных улиц, существующих довольно давно, хотелось бы вспомнить улицу Верности в поселке 8 марта. А самым новым объектом с неординарным названием стала, пожалуй, набережная Влюбленных. Располагается она в Демском районе Уфы и открылась буквально в прошлом году.