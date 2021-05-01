Легенды о русалках, живая вода и местный Стоунхендж: топ-5 мистических мест, куда можно поехать в Башкирии

Фото: nashural.ru

Башкирия – настоящая находка не только для туристов, но и для любителей мистики, загадочных историй и приключений. И если вам наскучил комфортабельный отдых или простое любование живописными пейзажами, захотелось новых ощущений и пощекотать себе нервишки, «Комсомолка» подскажет несколько таких мест.

Источник Аулия

В Учалинском районе Башкирии есть место, куда ежегодно стекаются сотни паломников со всего мира – источник живой воды Аулия, о котором наслышаны даже в Мекке. Поговаривают, что вода в источнике помогает избавиться от многих болезней, даже давних и хронических. Местные жители уверяют, что и вовсе в аптеку не ходят, а лечатся водой из источника, принимая ее по ложке в день. Кстати, полноводным источник бывает не весь год, а только в мае-июне. Мягкий вкус воды обусловлен тем, что по сути это талый снег, но паломники уверены, что у воды святое происхождение, поэтому она может годами храниться и не портиться.

Фото: uraloved.ru

Происхождение источника окутано тайнами и легендами. По самой распространенной легенде, много-много веков назад пришел в деревню странник, но местные жители приняли его за врага и убили. Позже, узнав, что странник оказался аулией (странником, приближенным к Богу – Ред.) из Аравии, жители похоронили его с почестями на вершине горы Аштау, а вскоре на этом месте забил родник, вода которого исцеляла от многих болезней. Источник было решено назвать в честь праведного странника Аулией.

Как доехать

Если вы решите испытать чудодейственную силу источника или просто полюбоваться на знаменитый ручей и живописные окрестности Аштау и озера Аушкуль, то отправляйтесь в Учалинский район. От Уфы до места назначения – примерно 420 километров. Добраться на автомобиле можно по двум маршрутам: через Белорецк и Учалы до деревни Старобайрамгулово, или по федеральной трассе М5, доехав до указателя на Миасс, а потом свернув направо.

Ахуновские менгиры

Ахуновские менгиры иногда сравнивают со Стоунхенджем, хотя до масштабности конструкции последнего менгирам далеко. Сам древний памятник (возраст его исчисляется тысячами лет) представляет собой большой круг, а в центре его стоит двухметровый вертикальный камень. Рядом – камень чуть поменьше, а завершают композицию 8 менгиров (камней), стоящих по кругу. Еще три менгира стоят неподалеку.

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Ахуновские менгиры – это не просто хаотичное нагромождение валунов, а древний памятник. Раньше на этом месте располагалась древняя обсерватория, где наши предки наблюдали за звездами и проводили шаманские обряды. Часть менгиров использовалась для обозначения координат, а остальные – для определения восхода солнца в дни летнего солнцестояния.

Сейчас к Ахуновским менгирам стекаются сотни туристов и любителей мистики со всей России. Кто-то хочет просто полюбоваться древним наследием, а кто-то верит, что это место силы, и если загадать здесь желание, то оно обязательно сбудется. Организуются даже целые туристические туры - с экскурсиями, шаманскими обрядами и сакральными практиками. Люди, увлекающиеся йогой, утверждают, что возле менгиров приходит просвещение и открываются чакры.

Как доехать: если решите загадать желание среди чудотворных менгиров, из Уфы нужно будет проехать 380 км по трассе через Белорецк. Доехав до села Ахуново, нужно перебраться по мосту через реку Кидыш, потом пройти несколько сотен метров по полю, пока не выйдете к самим менгирам, окруженным небольшим деревянным забором.

Озеро Ворожеич (Карагайкуль)

В 382 километрах от Уфы, в Учалинском районе республики, есть уникальное озеро Карайгуль, что в переводе с башкирского означает «Сосновое озеро». А вот местные любовно зовут его Ворожеичем, ведь, согласно старинным легендам и преданием, на его берегах люди собирались, чтобы ворожить – прыгали через костер на Ивана Купалу, молили богов о плодородии земли и богатом урожае. Да и сейчас сюда приезжают люди, увлекающиеся эзотерикой, чтобы зарядиться положительной энергетикой и достичь просветления.

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Тайна озера начинается уже с его происхождения. Некоторые ученые уверены, что Ворожеич появился в результате падения метеорита. Другие – что озеро – это жерло древнего потухшего вулкана, но обе версии пока остаются недоказанными. Зато сейчас на берегах Ворожеича собираются эзотерики, любители погадать и мистических историй. Согласно поверьям, вода в озере способна исцелять болезни, очищает мысли и наделяет силой. Некоторые туристы убеждают, что ночью слышали голоса русалок и водяных, своим пением заманивающих особо любопытных в свои топи. Озеро действительно выглядит волшебно – особенно ночью, при свете луны, когда на поверхности распускаются белые кувшинки, так называемые «русалочьи цветы».

Карагайкуль хранит в себе еще одну тайну. По местным легендам, в 1937 году в озере утопили церковный колокол, ранее принадлежавший Свято-Вознесенскому храму. И хотя дайверы не раз прочесывали дно озера в поисках артефакта, утопленный колокол найти так и не удалось. Зато местные поговаривают, что по ночам слышат звон церковных колоколов, который доносится из глубин озера.

Как доехать: Чтобы доехать до Карагайкуля из Уфы, на машине, следуйте по трассе М5. В районе Миасса поверните в сторону Учалов. Как доедете до села Тунгатарово, поверните направо и двигайтесь до Вознесенки, а там снова поверните направо, в сторону села Кажаево.

Озеро Сарва

Озеро-родник Сарва расположилось возле одноименной деревни в Нуримановском районе республики. Местные жители его называют «голубой жемчужиной» и «малахитовым сердцем», а все потому что вода в озере в зависимости от освещения меняет цвет от изумрудного до насыщенно-бирюзового. Все дело в огромном количестве минералов, содержащихся в воде, а благодаря ионам серебра вода считается целебной, и ее можно пить некипяченой.

Фото: Андрей КУЗЬМИН

Несмотря на малые размеры, глубина озера составляет целых 38 метров, при этом вода прозрачная и не замерзает даже зимой. Но и летом искупаться тут рискнет не каждый, ведь озеро прогревается максимум до +5 градусов из-за подземных источников. Впрочем, отчаянные туристы приезжают сюда, чтобы окунуться в озеро на Крещение.

Зато Сарва – настоящее место притяжения для дайверов со всей России, ведь в озере есть настоящая подземная пещера. Между прочим, местные утверждают, что в пещере живет гигантская жаба и даже русалки, чье пение иногда можно услышать летней ночью.

Также озеро и его окрестности пользуются огромной популярностью у тех, кто увлекается духовными практиками. В деревне построен настоящий Ашрам, где все желающие приезжают помедитировать и ощутить полное единение с природой, а также отказаться от мирских слабостей и обрести силу.

Как доехать: от Уфы до Сарвы – примерно 115 километров, если поедете на автомобиле, то нужно двигаться через Иглино в сторону Павловского водохранилища до районного центра «Красная горка». Оттуда нужно повернуть направо и проехать еще 27 километров до деревни Сарва. Также до озера можно добраться сначала из Уфы до Красной горки на рейсовом автобусе, а оттуда проехать уже на маршрутке.

Деревня Чандар

Еще одна таинственная и мистическая достопримечательность, которая находится в Нуримановском районе, это деревня Чандар. Еще пару десятков лет назад это была самая обычная деревушка, но все изменилось, когда в 1999 году сюда приехал уфимский профессор Чувыров и в ходе археологических раскопок не обнаружил тут старинную плиту. И не просто старинную, а выполненную почти 50 миллионов лет назад представителями неизвестной, но высокоразвитой цивилизации (не исключено, что инопланетной, но это уже совсем из области фантастики). Сама плита – это рельефная карта, на которой изображена местность от Уфимской возвышенности до точки, где сейчас стоит город Салават. Между прочим, карта выполнена настолько точно, что на ней изображены даже русла рек.

Фото: multilisting.su

А вот любители приключений и пощекотать себе нервы утверждают, что местность вокруг деревни таит в себе какую-то загадку. Здесь часто слышатся потусторонние голоса, странные звуки, некоторые видят тени и полуразмытые фигуры, словно появляющиеся из ниоткуда и снова растворяющиеся в воздухе.

Как доехать: на машине нужно проехать через Иглино до Красная горка, а оттуда по указателям уже недалеко до деревни Чандар.