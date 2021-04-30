Против высокопоставленного полицейского в Башкирии возбудили уголовное дело

Полицейский вместе с женой на неизвестные доходы купил особняк, две элитные иномарки и квартиру

В Башкирии против начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступности ГСУ МВД по РБ возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвинение, которое предъявлено высокопоставленному полицейскому, связано с уголовным делом о мошенничестве сотрудников автосалона «КамаАвтоТорг». По версии следствия, они причинили ущерб 285 гражданам на 40 млн рублей под видом продажи машин. Вещественными доказательствами по этому делу признаны 42 автомобиля компании – на них следователи наложили арест.

После ареста транспорта в ситуацию вмешался главный следователь ГСУ МВД по раскрытию организованной преступности. Он вступил в сговор со знакомым, который представлял интересы собственников автосалона. Злоупотребляя должностными полномочиями, начальник полиции изъял у подчиненного следователя уголовное дело и принял к своему производству.

– На основании поддельных документов, представленных адвокатом, полицейский отменил решение следователя о признании автомашин вещественными доказательствами и обеспечительную меру в виде ареста, – передали в прокуратуре.

В результате 27 из 42 автомобилей были проданы на сумму свыше 19 млн рублей, и потерпевшие лишились возможности на возмещение ущерба.

Злоупотребление должностных полномочий вскрыла прокуратура. По итогам ее проверки Следственный комитет возбудил соответствующее уголовное дело.

Надзорное ведомство на этом не остановилось и проверило расходы полицейского и его семьи. Выяснилось, что руководитель отдела и его жена в 2016 и 2018 годах на неизвестные доходы купили особняк площадью 320 квадратных метров с земельным участком в селе Чесноковке под Уфой, а также квартиру в элитном доме и два «Мерседеса» бизнес-класса, общая стоимость которых превысила 18 млн рублей.

– Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников. Однако они также не обладали такими финансовыми возможностями, – добавили в прокуратуре.

Теперь правоохранительное ведомство намерено отобрать у полицейского жилой дом с землей и обратить их в доход Российской Федерации. С подозреваемого также взыщут стоимость уже проданных автомобилей и квартиры.

Сам высокопоставленный сотрудник МВД задержан. С ним сейчас проводятся следственные действия. В его кабинете и жилище проведены обыски.