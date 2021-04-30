Пожар на газопроводе в Башкирии: что известно на данный момент

Фото: Андрей Иванюта

Рано утром 30 апреля в экстренную службу поступило сообщение, что разгерметизировался, а затем вспыхнул газовый трубопровод в селе Серменево Белорецкого района. Прибывшие на место спасатели немедленно приступили к охлаждению зоны горения. Сейчас на месте происшествия работают 15 единиц техники и 38 пожарных. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал.

Глава сельсовета Серменево Аетбай Аюпов рассказал, что из-за горения на газопроводе временно пришлось перекрыть дорогу на Уфу, а объездное движение пока организовано через Серменево. Водителей просят соблюдать осторожность и не идти на обгон.

Ситуацию прокомментировал и глава Белорецкого района Андрей Иванюта, он заверил местных жителей, что беспокоится не о чем, а ситуация находится на контроле.

- Сейчас там все уже локализовано, догорание идет. То есть задвижки перекрыты, идет выгорание того газа, который остался в трубе. Лес не пострадал, лишь немного обуглилась ближайшая лесопосадка, но тут уже все опахано. Риска пожара нет, ближайшие дома находятся далеко, поэтому эвакуация не требуется. На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше. В городе газ есть. Все экстренные службы на месте, ситуация под контролем, - рассказал чиновник.

Пламя немного повредило дорогу возле Серменево. Фото: Андрей Иванюта

По словам Иванюты, в Белорецком районе вводится режим ЧС только лишь для того, чтобы в полной мере использовать все резервы для тушения пожара, а не из-за того, что есть какая-то опасность. Также повреждено дорожное покрытие на трассе возле Серменево, поэтому организовано объездное движение.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.