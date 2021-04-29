Всегда улыбался: каким запомнили награжденного посмертно волонтера из Башкирии

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27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно волонтера из поселка Чишмы Радика Асфандиярова орденом Пирогова за большие заслуги в добровольческой деятельности, безвозмездную и бескорыстную помощь людям, реализацию социально значимых проектов и программ.

36-летний Радик, несмотря на всю опасность, не жалея себя, с первого дня ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции бросился в бой и всеми возможными способами помогал людям, которые оказались лицом к лицу с этой коварной болезнью. Он привозил продукты и лекарства тем, кто оставался на самоизоляции, и помогал справиться с мелкими бытовыми проблемами. Всего Радик совершил более 100 выездов к амбулаторным больным.

Совсем еще молодой парень заболел в феврале, лечился дома, но день ото дня его состояние только ухудшалось. В госпиталь волонтера доставили уже с 24-процентным поражением легких, диагностировали коронавирусную инфекцию. К сожалению, организм не справился, и 17 марта он скончался.

Все без исключения друзья и близкие вспоминают волонтера как всегда улыбчивого парня. Он совершенно не жалел себя, был легок на подъем. Успевал совмещать волонтерскую деятельность с учебой в университете, заботой о родных и близких, воспитанием двух несовершеннолетних детей.

- От имени руководства республики выражаю его родным и близким глубокие соболезнования, - сказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Александр Сидякин и вдова волонтера. Фото: пресс-служба главы Башкирии

Орден Пирогова в торжественной обстановке передали вдове волонтера Любови Асфандияровой.

- Понимаем, что ничем не восполнить боль утраты родного человека. Он должен был жить, воспитывать детей, любить и быть любимым. Жизнь продолжается благодаря таким людям, как он! – пишут в соцсетях простые жители республики.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Радика Асфандиярова.