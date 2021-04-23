Прошел почти всю Европу, жил один: что известно о погибшем в Салавате 96-летнем ветеране

Василий Корнеев прошел пол-Европы, освобождая ее от фашистов. Фото: администрация Салаватского района

Страшная новость пришла вчера поздно вечером из Салавата: там на улице Богдана Хмельницкого вспыхнул старенький двухэтажный барак. Проливая завалы, пожарные наткнулись на тело 95 летнего ветерана Великой Отечественной Войны Василия Корнеева, который жил здесь. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На месте возгорания работают дознаватель МЧС России, следователи и криминалисты. Сыщики уже начали доследственную проверку по факту гибели ветерана и сейчас осматривают место ЧП, опрашивают родственников и соседей погибшего мужчины.

«ЖИЛИ В БЛИНДАЖАХ, ГОЛОДАЛИ ПО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ»

Василий Иванович Корнеев – местная легенда, во время войны он прошел почти всю Европу, участвовал в ожесточенных боях за освобождение Белоруссии и Польши от фашистов.

Родился Василий Корнеев в деревне Преображеновка Стерлитамакского района, с 15 лет уже работал конюхом, а когда началась война, отправился на фронт, хотя ему даже не исполнилось и 17 лет. Там его определили в артиллерийские войска, а в ноябре 1943 года отправили на Первый Белорусский полк, где герой дослужился до командира отделения.

Разгромив 9 немецкую армию, Первый Белорусский фронт двинулся дальше. Уже неподалеку от Варшавы Василия Корнеева ранило осколком мины в ногу, но, отлежавшись в госпитале, он снова отправился воевать. За спиной ветерана жестокие бои в Сандомирском плацдарме, форсирование Днепра и Шпрее уже в Германии.

Василий Корнеев вместе с боевыми товарищами. Фото: vibor.rbsmi.ru

- В обороне мы жили в блиндажах, где были установлены круглые железные печки, а топить их можно было только ночью, — часто вспоминал ветеран в беседах с журналистами и администрацией района. — А во время наступления спали прямо в окопах и траншеях. Бывало, по несколько дней не ели. Однажды увидели убитую лошадь и тут же разрубили ее на части, сварили, наелись досыта.

ПОХОРОНИЛ ЖЕНУ 14 ЛЕТ НАЗАД

За свои подвиги Василий Корнеев был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», двумя орденами Красной Звезды и орденом Славы третьей степени. После окончания войны он остался еще на два года на службе в Германии, а в родную Башкирию вернулся только в 1947 году. В 1950 году он уехал в Узбекистан, где работал монтажников в шахте. Там же познакомился со своей женой, с которой в 1952 году вернулись в Башкирии и поселились в Салавате, родили двух сыновей. Мужчина проработал 22 года монтером в теплоцентрали, потом его повысили до мастера. После еще 14 лет Василий Корнеев трудился на Ново-Салаватской ТЭЦ, за трудовые успехи награжден орденом Трудовой славы.

14 лет назад скончалась любимая супруга Василия Корнеева, умер и его сын. За отцом стал присматривать второй сын, а также его дети.

— Он живёт один, хотя без посторонней помощи, конечно, уже не обходится. У него неплохая память, только слух немного подводит, несмотря на это он весёлый, разговорчивый человек, - рассказывала в беседе с районной администрацией сноха ветерана Таисия Петровна.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Василия Ивановича Корнеева.