Без мам, пап и кредитов: сколько нужно копить жителю Уфы, чтобы купить «однушку» в спальном районе

Ради приобретения недвижимости придется экономить на многом Фото: Мария ЛЕНЦ

О собственном жилье мечтают все. Но, увы, жизнь, отдельная от родителей или иных родственников, с 18 лет доступна не каждому. Представим гипотетическую ситуацию, в которую попал человек без собственного жилья. Житель города уже начал зарабатывать, но не хочет связываться с банками и кредитом. За сколько времени он сможет накопить на квартиру в спальном районе города?

САМАЯ ПРОСТАЯ КВАРТИРА

Для недвижимости мы подобрали минимальный «входной порог» - около 33 квадратных метров, самый простой ремонт, пригодный для комфортной жизни на первое время. По данным аналитики АН «Эксперт», в конце прошлого года средняя стоимость квадратного метра жилплощади на вторичном рынке в Уфе (с учетом отдаленных районов - Ред) составляла 72 тысячи рублей. Умножив площадь на сумму квадратного метра, получим приблизительный результат в 2,4 млн рублей – эта цифра похожа на реальную стоимость однокомнатной квартиры с простым ремонтом в типовых 5- или 9-этажных домах.

СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ?

Расчет доходов мы производили следующим образом. По официальным данным, средняя зарплата в республике на начало года – 37,5 тысяч рублей (спорить бесполезно – это данные Башстата- Ред). Вычитаем из нее сумму прожиточного минимум (10,6 тысяч) и получаем 26,9 тысяч рублей. Теоретически, ежемесячно можно откладывать все эти деньги, но для чистоты эксперимента немного снизим ее (непредвиденные расходы на одежду, здоровье и прочее - Ред). Выходит, что в условиях жесткой экономии горожанин сможет откладывать на «однушку» по 25 тысяч в месяц.

Итак, при среднем доходе в 37,5 тысяч рублей среднестатистический уфимец сможет приобрести самую простую квартиру ровно через восемь лет – делим 2,4 млн рублей на 300 тысяч в год (25 тысяч умножаем на 12 месяцев).

БЫТЬ НЕФТЯНИКОМ - ХОРОШО

Посчитаем, сколько будут копить на квартиру представители разных профессий. По данным того же Башстата, больше всего в республике получают граждане, задействованные в производстве нефтепродуктов – в среднем 75 тысяч рублей. Таким образом, нефтяник накопит на собственное жилье уже примерно через 2,5 года. Работникам финансовой и страховой сфер придется копить дольше – около 5 лет. Ученый, который занимается научной деятельностью и откладывает деньги с зарплаты, сможет приобрести жилье за 4,5 года. Экономный чиновник с средней зарплатой в 40 тысяч рублей станет обладателем однокомнатной квартиры в спальном районе через 6,5 лет. Дольше всех на квартиру придется копить уфимцам, которые заняты в производстве мебели. Со средней зарплатой в 15 тысяч рублей они будут откладывать всего по 3 тысячи в месяц – получаются безумные 66 лет.

Разумеется, считать нашу небольшую аналитику истиной в последней инстанции не стоит. Если вы каким-то чудом сможете существовать на прожиточный минимум (вы живете с родителями или другими родственниками, которые предоставляют жилье - Ред), то даже за 8 лет цены на квартиру вашей мечты могут серьезности вырасти. Например, только за последние три года «квадрат» жилплощади в Уфе подорожал на 5-7 тысяч.

Более логичным будет приобрести жилье при помощи ипотеки. При средней в Башкирии зарплате на первый взнос придется копить чуть больше года.

КСТАТИ

В январе 2021 года Минстрой Башкирии опубликовал данные о стоимости жилья в городах и районах республики. Определяют это сумму для подсчета размера субсидий.

По мнению чиновников, «квадрат» жилплощади в Уфе стоит всего 47 тысяч рублей. На втором месте Стерлитамак – 46,9 тысяч. На третьем Учалы – 45,2 тысяч. Дешевле всего жилье в Агидели – 28,4 тысяч рублей.

Самая дорогая недвижимость оказалась в Уфимском районе. Здесь квадратный метр оценили в 39 тысяч рублей. Следом идут Кармаскалинский и Иглинский районы (36,2 и 35 тысяч за «квадрат» соответственно».