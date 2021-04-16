В Башкирии ожидается пик весеннего половодья

В некоторых районах республики пик паводка ожидается только на следующей неделе

Накануне в Уфе ввели режим повышенной готовности к ЧС из-за подъема воды в крупных реках Башкирии. Чтобы паводок быстрее спал, специалисты приняли решение «приспустить» воду из Павловского водохранилища. Режим повышенной готовности будет сохраняться до его отмены.

В Управлении гражданской защиты населения Уфы призвали жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, подготовить лодки и поднять на верхние этажи ценные вещи, технику и мебель. Горожанам рекомендуют запастись продуктами и питьевой водой.

КОГДА ПРОЙДЕТ ПИК ПАВОДКА

В других городах и районах Башкирии ситуация с весенним половодьем не лучше. В некоторых населенных пунктах остаются затопленными дома и подсобные хозяйства, проводится эвакуация жителей и домашнего скота.

Власти республики отмечают, что пик паводка в регионе еще не наступил. Так, во время брифинга по ситуации с половодьем, председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров заявил, что серьезное подтопление ожидается в пригородах Уфы.

- – На сегодняшний день у нас подъем воды Уфы и Белой сдерживаются благодаря крупным гидротехническим сооружениям – Нугушскому, Юмагузинскому и Павловскому водохранилищам. Пока нет тех значительным подъемов, которые ожидаются. Но Дема у нас уже показывает свой характер, - заявил Фарит Гумеров.

Дело в том, что «большая вода» пришла в города и села Башкирии из горных и небольших рек. Самая сложная фаза весеннего половодья начнется, когда поднимется уровень воды в крупнейших реках региона – Белой, Уфимке и Деме. Ранее в зоне подтопления оказались жители Белорецка, где вскрылся Инзер, и в Месягутово, где из берегов вышла река Ай.

По данным Башгидрометцентра на прошлой неделе река Уршак показала превышение максимального уровня воды на 171 см, из-за чего затопило целый ряд деревень. Накануне гидрологи зафиксировали падение уровня в Уршаке на 75 см – вода постепенно уходит.

На степных реках Башкирии уровень воды стал снижаться. В ближайшую неделю уровень воды в горных реках достигнет своего максимума, после чего также начнет снижаться.

- А вот на реках Уфа, Белая и Дема рост уровней воды сохранится, – дали уточненный прогноз в Башгидрометцентре.

Тем временем, в Роспотребназдоре по Башкирии отметили, что из-за паводка возможен рост случаев кишечных расстройств. Об этом заявила начальник управления надзора по коммунальной гигиене регионального управления Лариса Кильдюшова.