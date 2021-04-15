«Настоящее чудо!»: беременная уфимка впала в кому из-за инсульта и смогла родить дочку

Узнав, что скоро станут родителями, молодые супруги были очень счастливы. Фото: соцсети

Еще год назад жизнь 26-летней уфимки Дили Даминевой напоминала настоящую сказку: интересная работа, любящий муж, а самое главное, женщина готовилась впервые стать матерью. 12 августа 2020 года разделил жизнь Дили и ее семьи на «до» и «после». У молодой и цветущей женщины случился разрыв аневризмы головного мозга, за которым последовал геморрагический инсульт. Больше месяца Диля пробыла в коме, но смогла выкарабкаться и прийти в себя, родила дочь, и сейчас идет на поправку. Но именно сейчас ей очень требуется помощь неравнодушных людей.

С ДЕТСТВА ЧАСТО БОЛЕЛА ГОЛОВА

- Моя дочь с самого детства была очень ответственной и трудолюбивой – работала с 9 класса. В 2018 году она окончила магистратуру БашГУ с красным дипломом, где отучилась на востоковеда. Устроиться по специальности вышло не сразу, и пару лет Диля работала заведующей в магазине косметики и бытовой химии, - с гордостью вспоминает мама Дили Райля Заманова.

Сразу после окончания университета молодая девушка вышла замуж, но вот забеременеть никак не получалось. Она связывала это с тем, что часто по работе приходилось поднимать тяжести и дышать бытовой химией. 2020 год принес для Дили сразу два подарка – во-первых, ее пригласили на работу младшим научным сотрудником по востоковедению в республиканскую академию наук. А самое главное, супруги узнали, что скоро станут родителями.

- Все были очень счастливы. Денис (муж – Ред.) Дилю на руках носил буквально. Единственное, что меня беспокоило – дочь стала жаловаться на частые головные боли. Вообще такая проблема беспокоила е с детства, мы ходили по врачам, но те ничего конкретного сказать не могли. Во время беременности Диля несколько раз обращалась к неврологам, но те только прописывали ей успокаивающие препараты и советовали побольше отдыхать… - вздыхает мама уфимки.

Муж постоянно находится рядом с Дилей, поддерживает и верит в ее полное выздоровление

«ВСЕ НАЧАЛО ПЛЫТЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, МЫСЛИ ПУТАЛИСЬ»

Утро 12 августа 2020 года начиналось как обычно: муж Дили уехал на работу, а сама молодая женщина работала дома на удаленке. Внезапно Диля резко почувствовала себя плохо. Нестерпимо заболела голова, начало все плыть перед глазами, мысли путались. Кое-как она смогла вызвать скорую помощь, позвонить мужу и открыть входную дверь, после чего потеряла сознание.

Прибывшие медики поначалу решили, что у Дили приступ эпилепсии, и отвезли ее в роддом. Но уже скоро обследование выявило, что это не эпилепсия, а обширное мозговое кровоизлияние. Тогда молодую женщину срочно перевезли в отделение реанимации 21 больницы и прооперировали, после чего Диля впала в кому.

- Врачи сразу сказали, случай очень серьезный, шансов практически нет, слишком сильное кровоизлияние. Медики нам потом объяснили, что во время беременности кровь сильно густеет, с ростом плода повышается внутричерепное давление, что и стало причиной разрыва аневризмы сразу в двух местах. Сделать кесарево сечение и вытащить малыша тоже было нельзя. Дочь была всего на шестом месяце беременности, и ребенок был еще мал и слаб. Врачи решили ждать, сколько это возможно, - вспоминает Райля Заманова.

Однако произошло чудо, и Диля выжила. В конце августа ее перевели в РКБ им. Куватова, а 3 сентября уже прооперировали. На свет появилась очаровательная семимесячная малышка, а сама роженица постепенно начала приходить в сознание – стала чувствовать боль, реагировать на просьбу сжать руку и т.д.

ДВАЖДЫ ПЕРЕБОЛЕЛА КОРОНАВИРУСОМ

Шли недели и месяцы, Диля и ее малышка медленно, но верно шли на поправку. В январе с молодой мамы уже сняли все трубки - гастростому и трахеостому, дышать и есть она уже могла самостоятельно.

- Сейчас дочь уже даже может ходить потихонечку, но сама. Речь восстановилась, но еще не полностью. Моторика тоже пока страдает – правая рука почти полностью обездвижена, пальцы совсем не сгибаются. Но мы уверены, что все будет хорошо. Врачи тоже удивлены и обрадованы. Они говорят, что это настоящее чудо, что с нами случилось. При таких серьезных случаях выживаемость составляет не больше 5-7 процентов. Какое счастье, что моя дочь оказалась в их числе, - радуется Райля Заманова.

А еще Диля даже смогла дважды побороть коронавирус: впервые пациентка подхватила опасный вирус в отделении хирургии. Во второй раз – уже в отделении реабилитации, но смогла справиться с болезнью и пошла на поправку. Единственное, что омрачает настроение молодой мамы, что она редко видит дочь.

- Малышка пока живет в Баймаке, с родителями Дениса, а он тут в Уфе с Дилей. Здесь лечение, больницы, реабилитацией. Иногда мы привозим дочь Диле – видели бы вы, как трогательно проходит их встреча. Слезы радости, улыбки, и главное, надежда, что совсем скоро разлучаться больше не придется, - говорит мама уфимки.

То, что Диля выжила, врачи называют настоящим чудом. Фото: соцсети

Вот только до полного восстановления еще далеко. Впереди у Дили курс реабилитации в московском центре, куда они едут вместе с мужем – на его оплату средства собирали всем миром. Но главное, молодую женщину ожидает пластическая операция по восстановлению черепа, на которую также требуются деньги.

- Во время операции врачи удалили большую часть лобной кости. Это было вынужденное решение, иначе избежать отека мозга было бы невозможно. Сейчас на этом месте мозг ничем незащищен и просто прикрыт кожным лоскутом. Врачи будут туда ставить титановую сетку-имплант, сейчас ждут крепежи для этой сетки, после чего назначат дату операции, - рассказывает Райля Заманова.

Если вы хотите помочь молодой женщине поскорее восстановиться после долгой болезни и вернуться к своей семье, увидеться с маленькой дочерью, вы можете сделать посильный вклад на карты Сбербанка 5469060021498735 (привязана к номеру 8(960)391-93-16 мужа Дили Артема Даминева.)