В Башкирии автоволонтеры помогут пожилым людям добраться до поликлиники для вакцинации

Теперь пожилым и маломобильным гражданам в добраться до поликлиники для прививки помогут автоволонтеры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Так, с 15 апреля отменен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. При этом в региональном Минздраве настоятельно рекомендуют этой категории граждан по возможности оставаться дома и избегать посещения общественных мест.

Такое решение власти республики приняли в связи с тем, что в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса, в которой пожилые люди принимают активное участие. Кроме того, в Башкирии стартовала акция помощи в вакцинации граждан категории 65+. Теперь автоволонтеры могут помочь пенсионерам и маломобильным людям добраться до поликлиники, чтобы сделать прививку. Заявки принимаются по бесплатному номеру колл-центра «Наша Забота»: 8-800-201-89-03.

ЧИНОВНИКИ ПОКАЗЫВАЮТ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР И ВАКЦИНИРУЮТСЯ

В настоящий момент первым компонентом вакцинированы 194 120 человек, полностью завершили вакцинацию уже 115 404 жителей республики. Всего в Башкирию поступило уже 273 632 дозы вакцины, работает 155 пунктов вакцинации, включая несколько мобильных пунктов в торговых центрах и башкирском театре оперы и балета.

- Поставленное количество доз в республику позволяет охватить прививками 14,5% от подлежащих вакцинации 1900 000 человек – это 60 процентов взрослого населения Башкирии. Дополнительно в ближайшее время ожидается поставка 14700 доз «Гам-Ковид-Вак, - уточнила представитель регионального Минздрава Альбина Танцыкужина.

В свою очередь, личный пример подают и чиновники. На днях о решении прививаться сообщил глава Минздрава Максим Забелин. Чиновник уточнил, что в прошлом году уже переболел ковидом и все это время тщательно следил за уровнем антител в крови. Как только титры, а значит, и уровень защиты, снизились, он решил привиться. Забелин отметил, что сейчас вакцинирование особенно важно из-за угрозы наступления третьей волны коронавируса – это поможет избежать резкой вспышки заболеваемости.

На следующий день о своем решении вакцинироваться поведал и мэр Сибая Рустем Афзалов.

- Решение о вакцинации от COVID-19 каждый принимает сам. Главное, оно должно быть продиктовано ответственностью — перед собой и теми, кто рядом, - заявил чиновник в своих соцсетях.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ

Несмотря на высокую вероятность третьей волны ковида, пока эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован 101 новый случай заражения, общее число инфицированных приближается к 34 тысячам (33904) человек. Большая часть из них (3117) находится на амбулаторном лечении, 201 пациент госпитализирован. Состояние 18 пациентов врачи оценивают как тяжелое, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Число умерших за 24 часа увеличилось на три и составляет 409 человек. Еще 209 вылечились, всего с полным выздоровлением с начала эпидемии выписаны уже 30280 жителей республики.