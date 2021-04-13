Не нужен мне берег турецкий: топ-5 мест в Башкирии, где можно отдохнуть вместо заграничных курортов

В Башкирии есть множество живописных мест, где можно отдохнуть, лучше чем за границей. Фото: Андрей Кузьмин

В Башкирию, наконец, пришла весна. Не за горами и лето, и многие жители республики уже планируют свой отпуск. Вот только из-за коронавируса, с новой силой захлестнувшей европейские и другие страны, кажется, о заграничном отдыхе снова придется забыть. Во всяком случае, до 1 июня точно – накануне в Минздраве России объявили о прекращении авиасообщения с Турцией, Танзанией и Занзибаром с 15 апреля.

Не стоит унывать! Отложим мечты о теплом море и отеле «все включено» на более благоприятные времена и вспомним, что и в Башкирии много мест, куда можно отправиться в отпуск. «Комсомолка» вспомнила топ-5 самых популярных мест для отдыха всей семьей в Башкирии.

ПАВЛОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Одним из самых любимых мест для отдыха у жителей Башкирии является Павловское водохранилище, которое находится сразу в трех районах – Караидельском, Нуримановском и Благовещенском. Расстояние от Уфы 140 километров, всего пара часов езды на автомобиле.

Если решите отправиться на Павловку из Уфы на машине, то нужно ехать через Иглино до Красной горки, потом до поселка Чандер, а там уже и до водохранилища рукой подать. Также в сторону Павловки регулярно ездят рейсовые автобусы.

На Павловке можно купаться, кататься на катамаранах и ловить рыбу. Фото: Андрей Кузьмин

Павловку не зря называют «башкирской Швейцарией». Само водохранилище протянулось на 150 километров, а его живописные виды не оставят никого равнодушным. На берегах Павловки множество разных турбаз и домов отдыха, стоимость номеров за сутки стартует от 1300 рублей. Для семей с детьми есть уютные номера, для больших компаний – охотничьи домики и вместительные коттеджи с настоящей баней. Любители отдыха «дикарями» с трудом, но найдут место для палатки.

Чем заняться на Павловке? Да чем угодно: тут можно ловить рыбу, купаться, кататься на лодках и катамаранах, гулять по живописным местам, летом собирать грибы и ягоды. Можно отправиться и на экскурсию к местным достопримечательностям – на павловскую ГЭС или в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики».

АЙГИР

Полюбоваться величественными горами, пить кофе по утрам, болтая ногами среди облаков, собирать чернику и грибы в лесу, ощутить единение с природой – это все Айгир.

Вообще Айгир — это небольшой посёлок в горах Южного Урала в 20 км от деревни Инзер. Отсюда открывается вид на вершину Малый Ямантау, а но больше всего туристов привлекает знаменитая скалистая вершина хребта Караташ ( в переводе «Черный камень» - Ред.).

Фото: Андрей Кузьмин

От Уфы до Айгира примерно 185 километров и 3-3,5 часа езды на машине. Сначала нужно доехать до Инзера, там оставить машину и пересесть на электричку (не забудьте заранее уточнить расписание!), после чего полчаса езды – и вот станция Айгир. Осталось совсем немного – идем прямо до памятника погибшему туристу и начинаем подъем в горы. Подниматься нужно примерно 750 метров. Начинающим туристам поначалу может быть тяжеловато: крутая дорога, приходится цепляться за камни, к тому же с собой нужно нести и палатку, и запас еды и воды (на вершине нет ручьев), а вот дрова можно найти и нас самой горе. Зато какой вид открывается с вершины, да и просыпаться среди облаков – это тоже настоящее приключение.

Для любителей комфортного отдыха можно остановиться в приюте-хостеле в пяти минутах ходьбы от станции Айгир, стоимость номера – от 700 рублей. Также можно встать на оборудованной территории базы со своими палатками. Тут есть и столовая, и мангальная зона, и душевая, и баня.

ОЗЕРО САРВА

Одним из самых таинственных и загадочных мест в Башкирии считается озеро Сарва. Озеро никогда не замерзает, даже в сильные морозы, из-за мощного подземного источника. Местные жители называют Сарву «голубой жемчужиной» и «малахитовым сердцем»: несмотря на большую глубину в 60 метров, вода в озере абсолютно прозрачная, а ее цвет меняется изумрудного до насыщенно-бирюзового. Озеро имеет карстовое происхождение и является гидрологическим памятником природы.

И хотя купаться здесь даже летом осмелится не каждый (из-за подземных источников вода в озере не прогревается выше +5), сюда приезжают драйверы со всей России, чтобы исследовать подводные пещеры. А вот местные жители пугают байками, что в Сарве живут духи и русалки. Здесь замечательно гулять, дышать горным воздухом, собирать цветы и землянику, пить из целебного источника.

Озеро Сарву называют голубой жемчужиной Башкирии. Фото: Татьяна Попова

Расстояние от Уфы до Сарвы – примерно 115 километров. Чтобы добраться до озера на автомобиле, нужно ехать через село Иглино в сторону Павловки до Красной горки, оттуда повернуть направо и ехать еще 27 километров до деревни Сарва. Можно добраться из города до Красной горки и на рейсовом автобусе, а оттуда ехать уже на маршрутке.

В Сарве нет специально оборудованных туристических баз, поэтому многие приезжают сюда «дикарем» и разбивают палатку неподалеку от озера. Помимо дайвинга и любования красотами природы, здесь наверняка понравится рыбакам. В озере встречаются окунь, щука, золотой и серебряный карась, ерш, налим, пескарь и даже хариус.

ГОРА ЯНГАНТАУ

Знаменитая гора Янгантау прославилась тем, что из трещин на ее вершине всегда идут горячие струи пара, а температура здесь колеблется от +37 до +150 градусов, а внутри горы – даже до +380. И при этом никакой вулканической активности в самой горе нет! Рядом расположились одноименный санаторий и минеральный источник Кургазак. Под горой течет популярная для туристских сплавов река Юрюзань. Многие приезжают сюда полюбоваться живописными скалами, пещерами и археологическими находками.

Янгантау находится в Салаватском районе, от Уфы 195 километров. На автомобиле нужно ехать по трассе Челябинск - Уфа, затем свернуть на Кропачево, проехать Каратавлы, Малояз, Комсомол (в нем находится источник Кургазак). Далее после пересечения моста через реку Юрюзань в деревне Чулпан повернуть направо и подняться в гору, которая и будет Янгантау.

Санаторий Янгантау знаменит своими термальными источниками. Фото: официальный сайт здравницы

Обязательно стоит посетить знаменитый бальнеологический санаторий «Янгантау», с его термальными источниками и грязевыми ваннами. Кроме оздоровительных и спа-процедур, здесь придется по вкусу любителям активного отдыха. Зимой тут работает горнолыжная трасса и каток, летом можно кататься на велосипедах, сплавляться по горным рекам Ай и Юрюзань, ходить в походы в пещеры, посмотреть знаменитый Лаклинский фонтан. Сюда стоит приехать на отдых как семьей, так и большой дружеской компанией – для всех найдется подходящее развлечение.

ОЗЕРО АСЛЫКУЛЬ

Озеро Аслыкуль в Давлекановском районе по праву считается одной из главных достопримечательностей республики. Во-первых, это самое большое озеро республики. Его площадь более 23,5 квадратных километра, а средняя глубина – 5,1 м. Настоящее «башкирское море».

Летом здесь бывает порой не протолкнуться от туристов, особенно, по выходным, когда тысячи отдыхающих со всех уголков Башкирии приезжают полюбоваться красотами озера. А вот в мае, пока народу не так много, сюда можно приехать с палаткой, а уж если будет жарко, то даже искупаться. Особенно здесь понравится рыбакам, потому что в озере водится много рыбы. Главное, заранее уточнить, когда и какую можно ловить, чтобы не попасться на штраф за рыбалку во время нереста.

Аслыкуль летом привлекает тясячт туристов Фото: Эльвина АПАРИНА

Доехать до Аслыкуля довольно просто, оно находится в 30 километрах к северо-западу от Давлеканово. Если вы едете из Уфы, то нужно двигаться по трассе М-5 на запад, затем повернуть на Чишмы. Когда проедете Давлеканово, сверните направо, двигайтесь по грунтовой дороге до деревни Алга, рядом с которой и будет въезд в природный парк «Аслыкуль».