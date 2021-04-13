Верующим предстоит ограничивать себя 31 день Фото: Рустем АХУНОВ

С закатом солнца 12 апреля у всех практикующих ислам жителей Башкирии начался священный месяц Рамадан. 31 день мусульмане будут испытывать свою веру строгими ограничениями радостей жизни. Закончится пост лишь 13 мая – в этот день отпразднуют Ураза-байрам.

В Духовном управлении мусульман Башкирии отмечают, что строгий пост в священный месяц Рамадан обязателен для всех практикующих мусульман в здравом уме. Исключения делаются лишь для кормящих женщин, детей, больных телом и духом и путешественников (должны находиться как минимум в 90 километрах от дома – Ред.).В дни Рамадана мусульманам запрещается гневаться, вместо этого необходимо читать вечерние и утренние молитвы, а питаться и пить воду нужно только до рассвета (процесс называется Сухур) или после заката (Ифтар). Одним словом – человек должен делом доказать свою веру верность Исламу и максимально сократить количество «простых» радостей жизни. Через этот процесс мусульманин должен понять тех, кто живет в нужде, и стать мудрее и доброжелательнее. Также в дни поста мусульмане должны жертвовать деньги или еду малоимущим.

Разумеется, к приемам пищи в Рамадан нужно подходить ответственно и с точки зрения здоровья. Не нужно пытаться наесться на весь день или ночь словно удав. Процесс питания (еще его называют разговением – Ред.) желательно начинать с небольшого «аперитива» - например, фиников. Основное блюдо должно быть простым и богатым полезными веществами – клетчаткой из овощей, медленными углеводами в кашах или макаронах, белками в мясе или рыбе. Главное правило – не переедать. Выходить из поста также нужно постепенно.

СУММА ФИДЬЯ САДАКА В БАШКИРИИ 2021

Если мусульманин по какой-то уважительной причине нарушил правила поста, то ему необходимо заплатить искупительную милостыню – фидья садаку. Ее размеры в 2021 году решением Центрального духовного управления мусульман России начинаются от 250 рублей.

РАССПИСАНИЕ НАМАЗОВ В БАШКИРИИ 2021

Как было упомянуто выше, в дни поста мусульмане должны постоянно совершать молитвы. Для удобства в ДУМ республики собрали время намазов 2021 в Башкирии в одной удобной картинке.

Фото: ДУМ Башкирии

КСТАТИ

Глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин рассказал, что прививка от коронавируса не является нарушением поста. Дело в том, что Ислам запрещает в дни поста инъекции с питательными веществами, например, с глюкозой.

- Таким образом, для сохранения здоровья, защиты себя и близких надо прививаться. Это можно делать и днем – большинство ученых едины во мнении, что это не нарушает поста, - говорит Айнур-хазрат.