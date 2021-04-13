Компания «Кроношпан» начала реализацию проекта поддержки традиционных видов деятельности в Республике Башкортостан

Липа жизненно необходима для пасечников, которые используют её в качестве базы для развития пчеловодства и площадок для медосбора. Поэтому столь важно предпринимать меры по увеличению площадей, на которых будут произрастать деревья.

К решению этой задачи активно подключается социально ответственное предприятие «Кроношпан». По инициативе руководства компании совместно с Министерством лесного хозяйства и Министерством сельского хозяйства реализуются инициативы, направленные на создание питомников по выращиванию липы. Такой масштабный проект поможет увеличить долю липы в лесном секторе Башкортостана и поможет получить новые площадки для медосбора и развития пчеловодства.

Данный проект уникален, поскольку чаще всего в программах лесовосстановления используют саженцы хвойных деревьев, например, ели или сосны. Липу для подобных проектов специально не выращивают.

Руководство «Кроношпан» приняло во внимание, что для пчеловодства, традиционного вида деятельности республики, особенно важно поддержание популяции липняка. Поэтому было принято решение оказать поддержку в воспроизводстве посадочного материала липы в питомниках в содружестве с Министерством лесного хозяйства и Министерством сельского хозяйства.

Начало проекта уже положено. Сотрудники предприятия «Кроношпан» закупили семена у подведомственной Министерству лесного хозяйства структуры и заключили с ними договор, по которому компания примет на себя обязательства по выращиванию сеянцев липы. Это компетентный подрядчик, у работников которого есть необходимый опыт и знания по выращиванию липы, и он примет на себя обязательства по уходу за сеянцами. В планах руководства компании «Кроношпан» — создание собственного питомника, где липы будут выращивать как собственными силами, перенимая опыт у профессионалов, так и с помощью квалифицированных подрядчиков.

В краткосрочных планах сотрудников предприятия — получить 30 000 сеянцев (именно это количество была готова обеспечить компания), сбор семян обычно проходит сезонно: в феврале и марте. Через 2 года, когда сеянцы окрепнут и будут готовы к посадке, в планах руководства и сотрудников предприятия «Кроношпан» — размещение лип около зарегистрированных пасек.

Стоит отметить, что компания «Кроношпан» ежегодно занимается высадкой различных пород деревьев. Например, прошлой осенью впервые высадили 3000 молодых деревьев около пасек. В планах так же и весенние посадки лип, которые приобретут в лесных хозяйствах. Такая акция уже стала доброй традицией. Руководство предприятия отмечает, что работа над увеличением площадей липняка вокруг зарегистрированных пасек пчеловодов в Республике Башкортостан — важный долгосрочный проект.