«Мечтала о дочери»: девушка из Башкирии утверждает, что осталась инвалидом по вине врачей

Супруги мечтали о девочке, но теперь Алсу сомневается, что снова может стать матерью

На днях в редакцию «КП-Уфа» обратилась 24-летняя жительница Белорецка Алсу Заманова. Женщина пожаловалась, что по вине врачей, удаливших ей почку, она практически осталась инвалидом. Сейчас Алсу собирается через прокуратуру и суд наказывать медиков, вот только сами врачи уверены: если бы женщина не тянула с лечением, тяжелых последствий удалось бы избежать.

«Я ПРОСИЛА СОХРАНИТЬ МНЕ ПОЧКУ»

Впервые Алсу почувствовала себя плохо в августе прошлого года: повысилась температура, появились боли в пояснице. В больнице, куда привезли женщину, ей поставили диагноз «острый пиелонефрит левой почки» и назначили курс антибиотиков, но облегчение так и не наступало.

- Тогда врачи предложили мне «почистить» почку: через разрез откачать лишнюю жидкость, я согласилась. Через 1,5 недели меня выписали домой, но уже через два дня я снова с температурой и болями оказалась на больничной койке. Мне снова предложили «чистить» почку. Я уже тогда понимала, что что-то идет не так, просила перевести меня на лечение в Уфу. Мне же говорили, что у меня нет «ничего серьезного». В итоге я все же согласилась на операцию, но когда подписывала свое согласие, специально написала внизу – не удаляйте мне почку, сохраните ее, пожалуйста, - рассказывает Алсу.

Однако, по словам белоречанки, во время операции что-то пошло не так, и врачам пришлось полностью удалять почку. Женщина потеряла много крови, ей пришлось переливать литрами донорскую. В полубессознательном состоянии она провела несколько недель, а когда пришла в себя, то даже не сразу поняла, что произошло.

- Мне никто ничего толком не объяснил, зачем удалили почку, насколько это было необходимо. А потом снова начались осложнения: на месте удаленной почки образовалась гематома, температура зашкаливала. Я отказывалась от операции, но все же подписала согласие, потому что боли были нестерпимые. В итоге во время третьей операции снова пошло что-то не так, мне прооперировали и в 4 раз. Хорошо, хоть через лапароскопию, - жалуется Алсу Замаева. – В итоге они меня мучали три месяца! Молодую, здоровую девушку сделали инвалидом на всю жизнь!

Молодая женщина собирается искать справедливости в прокуратуре и суде

Женщина утверждает, что врачи попытались скрыть свою ошибку: во-первых, удаленный орган они не отправили на гистологию. Во-вторых, в первоначальной выписке и вовсе не было ни слова об операции, и лишь после жалобы главному врачу в выписке появилось упоминание об оперативном вмешательстве.

- Я считаю, что мне сломали всю жизнь. Мы с мужем так мечтали о дочери, но теперь из-за удаленной почки мне вообще лучше забыть о материнстве, тем более что у меня порок сердца, и вместе это большая опасность для здоровья, - грустит женщина.

Сейчас Алсу Замаева собирается восстанавливать справедливость – она уже написала заявление в Минздрав, Следственный комитет и прокуратуру республики и ждет, что в больнице начнут проводить проверку.

ОФИЦИАЛЬНО

А вот у Минздрава Башкирии своя точка зрения на происходящее. Как отметили в ведомстве здравоохранения, решение об удаление почки выносилось врачебным консилиумом по жизненным показаниям, а пациентка сама отказывалась от предложенной помощи, поэтому заболевание сильно прогрессировало.

- Решение об удалении почки, после проведенных до этого операций, принято консилиумом, в соответствии с установленным порядком получения информированного согласия, в присутствии врачей, заместителя главного врача, заведующего отделением, и лечащего врача. Длительность лечения связана с неоднократными отказами от оказания медпомощи, в том числе оперативного вмешательства, что подтверждается документально и зафиксировано в медкарте пациентки. Лечение постоянно контролировалось администрацией учреждения, заведующим отделения, главным внештатным специалистом. Негативное отношение пациентке к предложенному лечению, мешало оказать специализированную помощь. При получении более раннего согласия на проведение оперативного вмешательства, возможно, предположить более благоприятный исход заболевания, - уточнили в пресс-службе ведомства здравоохранения.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.