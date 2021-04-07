Жители Республики Башкортостан предпочитают получать пенсию в Сбербанке

В Башкирии проживает около 1,2 млн получателей пенсии, свыше половины из них – 58% – предпочитает получать денежные средства в Сбербанке, причем большинство - на банковскую карту.

Банковская карта — это современный и удобный способ получения пенсий: для перечисления пособия не нужны ни паспорт, ни пенсионное удостоверение. Кроме того, нет необходимости регулярно посещать отделение банка или ожидать почтальона - можно находиться дома или на даче и заниматься своими делами, зная, что деньги вовремя поступят на ваш счёт.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Сегодня во многих магазинах, аптеках и общественном транспорте при расчётах принимают карты, так что носить с собой наличные не нужно. Платежи обрабатываются мгновенно, продавец и покупатель не тратят времени на пересчёт сдачи. Совершать покупки можно даже не выходя из дома. Например, зайдя в Сбербанк Онлайн, владелец банковской карты может оплатить перевести деньги своим родственникам, оплатить коммунальные услуги, налоги, сотовую связь, интернет и многое другое».

Все операции с банковскими картами фиксируются, историю своих платежей всегда можно проверить с помощью мобильного телефона в приложении Сбербанк Онлайн. В случае потери карты пользователю достаточно заблокировать её, позвонив на короткий номер 900. Вся сумма, находящаяся на вашем счету, будет надёжно защищена.

На правах рекламы