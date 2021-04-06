Ми-ми-мишки в городе: в уфимском парке Лесоводов родились трое очаровательных медвежат

Медвежатам всего 4 месяц, но они уже очень активные и любознательные Фото: Яна БАЗЕКИНА

Вот и пришла в Башкирию настоящая весна. Проснулись от зимней спячки и лениво греются в теплых солнечных лучах обитатели уфимского вольерного хозяйства парка Лесоводов Башкирии. Кроме прихода весны, у работников вольерного хозяйства есть еще повод для радости: три месяца назад сразу три медведицы принесли на свет потомство - трех очаровательных косолапых медвежонка. «Комсомолка» отправилась в гости, чтобы познакомиться с мохнатыми сорванцами поближе и с удовольствием их потискать.

Сами же медведицы, кажется, ничуть не переживают, что у них отобрали малышей Фото: Яна БАЗЕКИНА

В этом году мамами стали медведицы Кнопка, Настя и Маша: у них родились два медвежонка-мальчика и одна девочка. Их уже забрали от родительниц, чтобы медвежата не стали совсем дикими, и теперь их воспитанием занимаются сотрудники вольерного хозяйства.

Медвежата растут очень активными, веселыми, любознательными. Поначалу малыши испугались камер, вспышек и толпы незнакомых людей-журналистов, но вскоре уже освоились и весело позировали и доверчиво подставляли спинки для желающих их погладить.

Пока малышей кормят подслащенным молоком Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Имена для медвежат мы не выбираем, потому что их все равно потом разберут. Пока они еще совсем малыши, мы даже не сразу различаем, кто из них кто, - рассказывает Радик Шакиров, работник по уходу за животными.

Медвежата пока живут в утепленных яслях, для открытых вольеров пока еще рановато – малыши могут замерзнуть. Едят косолапые каждые два часа молоко, подслащенное сахаром (дело в том, что медвежье молоко обычно более сладкое, поэтому приходится хитрить – Ред.), потом в рацион введут и молочные каши. Работники вольерного хозяйства радуются, что аппетит у малышей хороший. А еще у них до сих пор сильно развит сосательный рефлекс, в чем мы сами убедились при попытке погладить медвежат.

Медвежата быстро привыкли к камерам и уже не сторонятся новых людей Фото: Яна БАЗЕКИНА

А вот в самом вольерном хозяйстве медвежата не задержатся. Как только они подрастут, их сразу же разберут – в основном, по циркам, где они будут работать с дрессировщиками и радовать зрителей своими трюками. А однажды за одним из медвежат даже приехали из Москвы и забрали его на съемки в киностудии, где малыш сыграл одну из главных ролей.

А вот мамы-медведицы, на удивление, совершенно спокойно относятся к тому, что их отлучили от потомства. Они лениво бродят, осматривая свои владения, греются в лучах яркого весеннего солнца и лакомятся гостинцами, припасенными посетителями.

Малышей забрали у медведиц, чтобы они не стали дикими Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Вот только с этим настоящая беда. Кидают и яблоки, и печенье, а все ведь это потом приходится убирать. Бывает, что даже консервную банку со сгущенкой в клетку закинут, а медведь потом и лапы, и морду всю поранит, пока вскрывать будет. Так что лучше просто полюбоваться животными и не пытаться их накормить, - советуют сотрудники вольерного хозяйства.