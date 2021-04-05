«Уфу» на следующий матч выведет Николай Сафрониди

Николай Сафрониди. Фото: ФК "Уфа"

В футбольном клубе «Уфа» решили, что на домашнюю игру против грозненского «Ахмата», которая состоится 10 апреля, команду в качестве главного тренера выведет Николай Сафрониди. Весь недельный цикл подготовки тоже пройдет под руководством 37-летнего экс-игрока башкирского клуба, который входил в тренерский штаб ранее ушедшего в отставку Рашида Рахимова.

Перестановки в тренерском штабе, как признаются руководители «Уфы», оказались неожиданными. Все были уверены, что Рахимов доработает сезон до конца. Однако удерживать тренера, принявшего тяжелое решение после разгрома от московского «Динамо», не стали.

- Приняли отставку Рахимова, - цитирует слова гендиректора клуба Шамиля Газизова «Чемпионат». – Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это все. Очень благодарен Рашиду. Ситуация тяжелая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся.

Сафрониди не обладает опытом самостоятельной работы, да и в тренерскую профессию пришел совсем недавно. Поэтому вариант с назначением на постоянную работу пока всерьез даже не рассматривается.

В настоящий момент уже начались переговоры с новыми кандидатами. Как сообщает сразу несколько авторитетных источников, самое пристальное внимание у руководителей «Уфы» к Алексею Стукалову, который тренирует «Велес» в Футбольной национальной лиге и считается одним из самых перспективных российских специалистов.

Алексей Стукалов. Фото: ФК "Велес"

Слухи о союзе Стукалова и «Уфы» ходили еще осенью прошлого года, когда команду покинул Вадим Евсеев. Но тогда то ли стороны не договорились, то ли в столице Башкирии сознательно сделали ставку на опытнейшего Рашида Рахимова.

Конкретика о будущем тренерского штаба должна появиться на следующей неделе.

Напомним, что «Уфа» после 24 туров российской премьер-лиги находится в зоне вылета – на 15-м месте. До «Арсенала», который на 14-м месте, три очка.