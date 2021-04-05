Власти Башкирии назвали самые комфортные для жизни города республики

Комфортными для проживания башкирские города сделали, в том числе, современные детские площадки

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова назвала самые комфортные для жизни города республики по итогам 2020 года. В своем докладе чиновница подчеркнула, что рейтинг городов Башкирии по качеству городской среды составили в федеральном министерстве строительства и ЖКХ.

По словам Ирины Головановой, Башкирия заняла 17-е место в федеральном рейтинге и третье место в Поволжье по числу городов с комфортной средой для проживания. Составители списка взяли за основу благоустройство во дворах, парках и общественных местах, а также наличие парковок и современных детских площадок.

По итогам прошлого года девять городов республики вошли в число городов с комфортной городской средой. Годом ранее в этом рейтинге было всего семь городов Башкирии, но в 2020-м свои позиции улучшили Салават и Янаул.

Итак, самым комфортным для жизни городом в Башкирии стали Туймазы. Вторую строчку заняла Агидель, замкнули тройку лидеров Дюртюли. В число благоустроенных городов вошли также Сибай, Стерлитамак, Янаул, Белебей, Уфа и Салават.

Параллельно в федеральном министерстве строительства и ЖКХ составили список самых некомфортных и неблагоустроенных городов Башкирии. Как оказалось, из всех башкирских городов с неблагоприятной городской средой хуже всего обстоят дела в Давлеканово. На втором месте самых неблагоустроенных городов республики оказался Бирск, а замкнул тройку этого антирейтинга Благовещенск.

Чуть лучше, но все равно не очень – это про качество городской среды в Белорецке, Учалах, Октябрьском, Нефтекамске, Межгорье, Баймаке и Мелеузе. Совсем немного не хватило Кумертау и Ишимбаю, чтобы перейти из «красной» зоны по благоустройству в «зеленую». Оба этих города по итогам 2020 года заняли последние места в рейтинге самых некомфортных и есть шанс, что скоро они перестанут быть таковыми.