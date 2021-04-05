Радий Хабиров поручил максимально вакцинировать население до прихода тепла в Башкирию

В республике полностью прошли вакцинацию уже 102209 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эпидемия коронавируса в Башкирии продолжает идти на спад. Каждый день регистрируется все меньше новых случаев заболевания, а вот число выздоровевших постоянно растет. Как сообщили в Минздраве региона, за последние 24 часа в Башкирии зафиксировано 103 новых случаев ковида, общее число заболевших достигло 32881 человек. Из них 3931 проходят лечение амбулаторно, на стационарном лечении находятся 214 человек, еще четверо пациентов помещены в отделение интенсивной терапии.

Также отметим, что в Башкирии в марте не было ни одного дня без зарегистрированных летальных случаев, вызванных осложнениями вируса. В период с 1 марта по 5 апреля жертвами инфекции стали 101 человек. За все время пандемии от ковида скончались 378 жителей, четверо из них – за прошедшие сутки.

Есть и хорошие новости: 28359 жителей республики смогли победить вирус – это 86,2 % от общего числа заболевших с начала пандемии.

В связи со спадом эпидемии в регионе продолжают закрываться ковид-госпитали. Так, с 1 апреля прекращает прием пациентов с коронавирусом и готовится вернуться к плановому режиму работу Демская городская больница.

- В настоящий момент в Башкирии развернуто 1668 инфекционных коек, занятость которых составляет 90 процентов. В случае необходимости в течение 24-48 часов будет развернут дополнительный резерв, - пояснил глава Минздрава республики Максим Забелин.

«ВАЖНО НЕ НАРВАТЬСЯ НА ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ИНФЕКЦИИ»

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация населения от ковида. Всего в республику поступило 183692 дозы вакцины. 1-м компонентом вакцинировано уже 151180 человек (83 %), из которых 62 тысячи – это лица старше 60 лет. Полностью завершена вакцинация 102209 человек.

- В республике сейчас работают 160 пунктов вакцинации от COVID-19.Также в Уфе и в Стерлитамаке действуют пять мобильных пунктов, где привились уже 3663 желающих, - уточнили в Минздраве.

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что очень обеспокоен тем, что все больше чиновников и госслужащих заболевают ковидом, а процент привившихся среди них составляет менее 18 процентов.

– Я регулярно получаю информацию по категориям заболевших. У нас серьезная динамика заболевших работников муниципальных учреждений, администраций и государственных организаций. Поэтому я прошу глав муниципалитетов обратить внимание, проанализировать эту историю. Может быть, усилить санитарные нормы. Если нужна помощь, мы добавим вакцины – проведите вакцинацию. Я уже говорил, что на нас ответственность: помимо того что организовываем борьбу с эпидемией, мы должны все-таки быть в строю, – обратился к коллегам руководитель региона.

Минздраву республики Радий Хабиров поручил максимально вакцинировать население, до наступления лета, «чтобы не нарваться на третью волну инфекции».

Напомним, что ранее Максим Забелин уже высказывался о вероятности третьей волны коронавируса в Башкирии. По мнению министра, ситуация с эпидемией в регионе стабилизировалась, а республика готова справиться с любым сценарием.

- У нас есть необходимый опыт, квалифицированные кадры. В резерве у региона имеются дополнительные коечные места для зараженных COVID-19. Сказать точно, будет ли третья волна и когда она будет, довольно сложно. Но мы готовы полностью и своевременно оказать медицинскую помощь при любом сценарии, – заверил Забелин.