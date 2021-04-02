«Для меня это второй ребенок»: уфимка поселила у себя в хрущевке настоящую волчицу

Алида Насырова всегда мечтала о волке - или хотя бы его гибриде Фото: Рустем АХУНОВ

«Здравствуй, девочка с волком!» - к такому обращению Алида Насырова из Уфы уже давно привыкла. Среди местных она настоящая знаменитость: еще бы, хрупкая и нежная на первый взгляд, молодая женщина завела не шпица, не той-терьера, а … настоящую волчицу! Да еще и в квартире, где живет вместе с семилетним сыном и важным аристократом – шотландским вислоухим котом. «Комсомолка» напросилась в гости к Алиде Насыровой – не каждый же день удастся погладить и потрепать самого настоящего волка, а также прогуляться вместе с ним по весенним улицам.

«ИСКАЛА ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ МНЕ ПОДХОДИТЬ ПО ХАРАКТЕРУ»

Вообще, Кира (именно так зовут этого очаровательного щенка, едва не сбившего нас с ног и радостно облизав с ног до головы) – это не чистый волк, а его 75-процентный гибрид. Из собак у Киры в роду только бабушка-маламут по отцовской линии, а вот мать – чистокровная волчица.

Кира очень любит когда приходят гости и с радостью всех встречает Фото: Рустем АХУНОВ

- У меня никогда не было собаки, я не занималась разведением крупных пород, и у меня не было никакого опыта в обращении с дикими животными, - смеется Алида. – Дело в том, что я никогда бы не завела обычную собаку. Мне не нравится ее чрезмерная ориентированность на человека, прилипчивая навязчивая любовь… То ли дело волк! Самостоятельный, независимый, гордый, который сам принимает решение, а не оглядывается на хозяина. Я искала животное, которое будет подходить мне по характеру, и гибрид волка – это идеальный вариант.

За мечтой Алида обратилась в племенной центр «Ярые ветра» в Челябинске, который занимается разведением гибридов и социализацией волков.

- В питомнике мне объяснили все детали и нюансы, я забронировала щенка, и через полгода родилась моя Кира. Когда Кире исполнилось 28 дней, я забрала ее домой. Конечно, стоимость гибридов довольно высокая – от тысячи евро, но Кира – моя мечта, моя любовь, мой второй ребенок, поэтому денежный вопрос интересовал меня в последнюю очередь.

Алида признается, что выбирала себе волка под стать - с гордым и независимым характером

Сейчас Кире уже 10 месяцев. По волчьим меркам еще совсем щенок, хотя когда она встает на задние лапы, то достигает роста взрослого мужчины. Но с первой же минуты становится понятно – это все еще игривый, веселый щенок. Это искренняя радость, брызжущая во все стороны. Это всеобъемлющая любовь, когда обожаешь не только свою хозяйку, но и всех, кто приходит в гости. Даже незнакомых людей нужно срочно облизать с ног до головы, потому что нужно срочно подружиться. Потому что жить – так здорово и весело!

- Условие успешной социализации волка – его постоянное нахождение и общение с людьми. Поначалу я брала Киру к себе на работу в кондитерскую и просила, чтобы люди приходили и общались с Кирой, тискали ее и гладили. Чем больше волк в раннем возрасте видит детей, людей, других животных, тем он быстрее привыкнет к человеку. Даже когда волчонок только открывает глаза, важно чтобы произошел импринтинг (запечатление. – Ред.) именно на человека, а не на животное, - объясняет Алида. – С сыном у Киры тоже сложились прекрасные отношения: они очень любят друг друга и даже воют на пару. Единственный, кто не в восторге, от нового члена семьи – это кот моего сына. Он предпочитает сидеть под диваном, а если Кира все же добирается до него, то шипит и больно бьет ее по морде.

Нет, Кира не пытается меня съесть, а всего лишь так знакомится Фото: Рустем АХУНОВ

«ДВАЖДЫ ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ, НО СБЕГАЛИ ОТ СТРАХА»

Вот только, к сожалению, чаще всего именно люди становятся главной проблемой для Киры и ее хозяйки. Например, когда Кире было всего полгода, и жила Алида вместе с сыном еще на съемной квартире, щенка дважды за день пытались украсть.

- Я снимала квартиру на первом этаже. В тот день мне нужно было отлучиться на несколько часов, а Кира осталась дома. Видимо, ее увидели в окне и решили украсть – выдавили стекло, вытащили на улицу. И тут Кира рыкнула (а надо отметить, что когда Кира рычит, становится очень и очень страшно, уж поверьте), и все сразу разбежались. Кира не растерялась: поблизости какие-то мужики жарили шашлык, и она отправилась на запах. Один мужчина решил прикормить ее мясом и забрать к себе домой, но стоило Кире снова рыкнуть, все сразу разбежались. И потом она еще 4 часа сидела и ждала меня рядом с помойкой, хотя могла спокойно убежать, - вспоминает Алида.

Гулять приходится по улицам и в парке, ведь в городе нет вольеров и площадок для выгула крупных собак Фото: Рустем АХУНОВ

Впрочем, и не всем соседям пришелся по нраву новый жилец подъезда. Кто-то не понимает, зачем вообще заводить дикое животное, тем более в обычной городской квартире. Кто-то не скрывает, что боится волка, хоть и гуляет тот на строгом поводке и в металлическом наморднике, и даже пишет заявление участковому.

- Кира не умеет лаять, только выть, но делает это крайне редко. Например, когда меня нет дома, и она начинает скучать и спрашивать – далеко ли я и скоро ли вернусь обратно. Так что никто из наших соседей не может пожаловаться, что Кира слишком шумная или мешает кому-то. Кроме одной женщины, которая написала на нас жалобу в полицию, что волк … ночами стучит по батареям! – смеется Алида.

Нюх у Киры просто отменный, однажды она даже отрыла труп кота Фото: Рустем АХУНОВ

«НЕ ЛИНЯЕТ, НЕ ПАХНЕТ, НЕ ЛАЕТ»

Вообще Кира – идеальное во всех смыслах животное. Она не линяет (линька у волков происходит раз в год), не пахнет, не грызет мебель и ботинки, не бросается на соседских собак и кошек, не лает, не скулит. С питанием тоже все просто: рацион Киры максимально приближен к рациону волка в природных условиях. Никакого сухого корма – свежее подмороженное мясо, овощи и фрукты.

Больше всего Алида мечтает о собственном доме, чтобы у Киры был простор для прогулок Фото: Рустем АХУНОВ

- Когда я только привезла Киру домой, то попробовала накормить ее кормом, вымоченным в молоке, но она отказалась. Тогда я предложила ей рыбу, и тут надо было видеть ее реакцию! За долю секунды пушистый 28-дневный комочек превратился в дикого хищника. Зрачки расширились, звериный рык, как она вцепилась зубами в эту рыбу! - с улыбкой вспоминает уфимка.

Конечно, такому активному щенку как Кире нужно много двигаться. Два раза в день Алида отправляется с Кирой на прогулки.

Соседи уже привыкли к Кире и не разбегаются в ужасе по улице Фото: Рустем АХУНОВ

- Гуляем примерно по 2-3 часа, но летом, конечно, будем стараться гулять подольше. Очень жаль, что в Уфе практически не оборудованы места для выгула крупных пород собак, нет закрытых площадок, где бы Кира могла побегать вдоволь. Приходится гулять по улицам и паркам, где непременно мы оказываемся в центре внимания. Летом будем стараться чаще выезжать на природу, на речку, потому что Кира очень любит плавать. А вообще в планах у меня в ближайшее время переехать в свой дом, чтобы у Киры было собственное пространство для прогулок, - говорит Алида.

«НА ПРОГУЛКЕ ОТКОПАЛА ТРУП КОТА»

Во время прогулок с маленьким, но все же хищником расслабляться нельзя ни на минуту. У Киры отличный нюх: однажды она даже откопала труп кота, завернутый в целлофан и закопанный почти на метровой глубине! А еще она обожает новые знакомства с соседскими собаками и просто случайными прохожими, которых так и норовит обнюхать и облизать даже через прутья намордника.

На прогулку Кира выходит только на поводке и в металлическом наморднике Фото: Рустем АХУНОВ

- Другие собаки Киру кусают. У них генетически заложен страх перед хищниками, плюс охотничьи инстинкты срабатывают. Но Кира умничка: она никак не реагирует на агрессию, просто ждет, пока собака успокоится, и дальше идет по своим делам. Многие спрашивают, будем ли мы стерилизовать Киру. Все зависит от того, как она будет вести себя во время течки. Если будет агрессировать на других животных, то придется ее стерилизовать. Если все будет в порядке, то у Киры уже есть жених – настоящий белый арктический волк, - улыбается хозяйка Киры.