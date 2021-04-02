Забытая Уфа: уютный провинциальный городок, который почти никто не помнит

Время от времени уфимцы публикуют в соцсетях фотографии из далекого прошлого. На фото: дом по улице Мажита Гафури, 4.

Это сегодня Уфа – город миллионник и активно развивающийся мегаполис. А ведь всего полвека назад башкирская столица напоминала больше небольшой, но уютный провинциальный городок. Со своим, особенным шармом и неспешным течением жизни. Что и говорить, если по уфимским улицам ходили запряженные лошадьми повозки аж до начала 1950-х годов. Время тогда никуда не спешило. Такой Уфу уже мало кто помнит.

«Комсомолка» подготовила подборку старых фотографий Уфы, на которых запечатлены известные места и просто городские улицы в 1960-х-1980- годах. Все снимки были ранее опубликованы пользователями социальных сетей в сообществе «История Уфы и Башкортостана | Старые фотографии». Всем любителям старой Уфы и просто интересующимся историей родного края, в данной группе будет очень интересно.

Сегодня Советская площадь в Уфе выглядит совершенно иначе. Такой она была на рубеже 1960-х годов

МЕЖДУ ДВУХ ГОРОДОВ

После присоединения города Черниковска обратно к Уфе в 1956 году столица БАССР стала с каждым днем разрастаться. Это сейчас застройщики пытаются возводить новые микрорайоны с нуля на пустырях, расположенных на окраине города. Тогда пустырь тянулся с Центрального рынка и до моста через железную дорогу, что на въезде в Черниковку.

На фото: улица Революционная в 1960-е годы

В начале 1960-х советские власти начали массовую застройку пустующего пространства. Так появился проспект Октября, а позже, в 70-х, его дублеры – Комсомольская, Зорге и пересекающие их крупные магистрали, вроде улицы города Галле.

На том же проспекте Октября в 1970-е-80-е годы даже появилась остановка «Строительная» (ныне «Театр Кукол»), а целый микрорайон получил название «Новостройка». А кто из уфимцев сейчас помнит, где он располагался? Дадим подсказку: обратите взор на район 21-й больницы и бывшего ТЦ «Башкирия» и не прогадаете.

Уфа с высоты птичьего полета в 1960-е годы

«БАШКИРСКИЙ ЛЕНИНГРАД»

В свою очередь, бывший город Черниковск, который сейчас «вписывается» в Калининский, Орджоникидзевский районы, до вхождения в состав Уфы, развивался по-своему. Да и после того, как он стал просто Черниковкой, район остался своеобразным и неповторимым.

Улица Маяковского в городе Черниковск в 1950-х годах

Взгляните на фото: улицы Первомайская и Маяковского в 1950-е обладали своим, неповторимым шармом. Многие жители Советского Союза, приезжавшие в Черниковск, часто сравнивали его с Ленинградом. Мало кто знает, что его облик создавала выдающаяся архитектор Маргарита Куприянова. Совсем недавно общественники и власти Уфы договорились об установке памятника автору концепции северной части башкирской столицы.

Улица Первомайская в Черниковске незадолго до присоединения к Уфе

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ну, и не стоит забывать, что глобальная застройка в Уфе продолжилась, правда, уже на окраинах. Так появился микрорайон Сипайлово, без которого сегодня сложно представить башкирскую столицу.

Так выглядел микрорайон Сипайлово в первые годы застройки. Фото: Владимир Осотов.

Прежде чем Уфа стала городом с миллионным населением, этот город прошел длинный путь постоянного расширения и массовой застройки. Сейчас это один из самых протяженных городов России – если идти с севера на юг, то пройти башкирскую столицу пешком можно будет за 18 часов.

В 1960-е в этом здании на перекрестке улиц Пушкина и Цюрупы находилась школа рабочей молодежи

Сейчас о старой Уфе, пожалуй, напоминает лишь частный сектор в самом центре, да двухэтажки на некоторых улицах Черниковки. Ну и старые фотографии, напоминающие нам о том, как выглядел провинциальный городок, который уже почти никто не помнит.